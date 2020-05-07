Трамп и Путин обсудили по телефону контроль над вооружениями
Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили по телефону контроль над вооружениями и борьбу с коронавирусом, сообщил Reuters со ссылкой на Белый дом. Кремль позже тоже опубликовал сообщение о разговоре президентов, однако в нем не упоминается тема контроля над вооружениями.
Белый дом передает, что Трамп в беседе с Путиным заявил о готовности США обсуждать контроль над вооружениями с участием России и Китая, чтобы избежать затратной гонки вооружений. Президент США также предложил России помощь в борьбе с коронавирусом, сообщила его администрация.
Кремль пишет, что президенты обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над фашизмом. Уточняется также, что Трамп предложил направить в Россию партию медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом. Принял ли это предложение Путин, не говорится. Кроме того, в разговоре обсуждались ситуация на мировом рынке нефти и соглашение ОПЕК+, которое начало действовать с 1 мая.
В конце апреля Путин и Трамп выпустили совместное заявление по случаю 75-летия со дня встречи советских и американских солдат на мосту через реку Эльбу. Это событие является примером того, как Россия и США могут «отложить противоречия и сотрудничать во имя общей цели», отметили президенты.