Трамп и Путин обсудили по телефону контроль над вооружениями

Кремль пишет, что президенты обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над фашизмом. Уточняется также, что Трамп предложил направить в Россию партию медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом. Принял ли это предложение Путин, не говорится. Кроме того, в разговоре обсуждались ситуация на мировом рынке нефти и соглашение ОПЕК+, которое начало действовать с 1 мая.