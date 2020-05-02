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Борис Джонсон назвал сына в честь врачей, вылечивших его от коронавируса

Ведомости

Новорожденного сына премьера Великобритании Бориса Джонсона назвали Уилфред Лори Николас, объявила в субботу в Instagram невеста премьера Кэрри Саймондс, пишет BBC. Она объяснила, что имя Николас ребенок получил в честь двух врачей, вылечивших премьера после заражения коронавирусом, Уилфред в честь дедушки Джонсона, а имя Лори — в честь ее дедушки.

Уилфред Лори Николас родился утром 29 апреля. Для 55-летнего премьера это шестой ребенок. Четверо его детей родились в браке с юристом Мариной Уилер, один — внебрачный от искусствоведа Хелен Макинтайр. Для 31-летней Саймондс это первый ребенок.

Джонсон объявил о том, что болен коронавирусом 27 марта, при этом премьер продолжил исполнять свои обязанности дистанционно. Его госпитализировали только вечером 5 апреля, на следующий день состояние премьера ухудшилось и его перевели в отделение реанимации. Спустя три дня Джонсона положили в обычную палату. 12 апреля его выписали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных