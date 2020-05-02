Борис Джонсон назвал сына в честь врачей, вылечивших его от коронавируса
Новорожденного сына премьера Великобритании Бориса Джонсона назвали Уилфред Лори Николас, объявила в субботу в Instagram невеста премьера Кэрри Саймондс, пишет BBC. Она объяснила, что имя Николас ребенок получил в честь двух врачей, вылечивших премьера после заражения коронавирусом, Уилфред в честь дедушки Джонсона, а имя Лори — в честь ее дедушки.
Уилфред Лори Николас родился утром 29 апреля. Для 55-летнего премьера это шестой ребенок. Четверо его детей родились в браке с юристом Мариной Уилер, один — внебрачный от искусствоведа Хелен Макинтайр. Для 31-летней Саймондс это первый ребенок.
Джонсон объявил о том, что болен коронавирусом 27 марта, при этом премьер продолжил исполнять свои обязанности дистанционно. Его госпитализировали только вечером 5 апреля, на следующий день состояние премьера ухудшилось и его перевели в отделение реанимации. Спустя три дня Джонсона положили в обычную палату. 12 апреля его выписали.