Путин заявил об отсутствии у России чувства вины за Вторую мировую войну

Путин 8 мая поздравил лидеров и граждан Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Грузии и Украины с 75-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Он также направил поздравления руководству и народам Великобритании, США и Франции с победой во Второй мировой войне. Помимо этого у российского лидера состоялся телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они обсудили важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет, а также обменялись мнениями о ситуации с распространением коронавируса, сообщил Кремль.