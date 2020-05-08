Путин заявил об отсутствии у России чувства вины за Вторую мировую войну
Президент России Владимир Путин считает, что у России нет и не может быть чувства вины за Вторую мировую войну. Об этом российский лидер заявил во время интервью для фильма Андрея Кондрашова «Война за память» на телеканале «Россия-1». По мнению президента, невозможно оправдать тех, кто пытается переписать историю, возложить ответственность за произошедшее на СССР.
«Нет у нас и не может быть никакого чувства вины», – заявил Путин, напомнив, что СССР положил на алтарь победы 27 млн жизней советских граждан.
Путин 8 мая поздравил лидеров и граждан Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Грузии и Украины с 75-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Он также направил поздравления руководству и народам Великобритании, США и Франции с победой во Второй мировой войне. Помимо этого у российского лидера состоялся телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они обсудили важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет, а также обменялись мнениями о ситуации с распространением коронавируса, сообщил Кремль.