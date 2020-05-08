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Путин заявил об отсутствии у России чувства вины за Вторую мировую войну

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Президент России Владимир Путин считает, что у России нет и не может быть чувства вины за Вторую мировую войну. Об этом российский лидер заявил во время интервью для фильма Андрея Кондрашова «Война за память» на телеканале «Россия-1». По мнению президента, невозможно оправдать тех, кто пытается переписать историю, возложить ответственность за произошедшее на СССР.

«Нет у нас и не может быть никакого чувства вины», – заявил Путин, напомнив, что СССР положил на алтарь победы 27 млн жизней советских граждан.

Путин 8 мая поздравил лидеров и граждан Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Грузии и Украины с 75-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Он также направил поздравления руководству и народам Великобритании, США и Франции с победой во Второй мировой войне. Помимо этого у российского лидера состоялся телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они обсудили важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет, а также обменялись мнениями о ситуации с распространением коронавируса, сообщил Кремль.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных