Путин поручил зачистить «СНИПы и хрипы» для строительства медцентров

Эпидемия будет побеждена, но впереди – модернизация системы здравоохранения, напомнил Путин. По действующим правилам только на проектирование медицинских центров требуется год, возмутился президент. По его словам, он хорошо знает, как в реальности обстоит дело в строительной сфере. «Всякие СНиПы (строительные нормы и правила. – «Ведомости»), хрипы и примазавшиеся к процессу квазиучастники процесса! Их нужно в конце концов зачистить!» – сказал Путин. По мнению президента, Минобороны показало пример того, как на самом деле нужно работать.