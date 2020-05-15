Путин поручил зачистить «СНИПы и хрипы» для строительства медцентров
Президент Владимир Путин потребовал от правительства в ближайшее время представить конкретные предложения по упрощению административных процедур при строительстве. Об этом он заявил во время совещания, на котором были открыты восемь медицинских центров Минобороны.
Эпидемия будет побеждена, но впереди – модернизация системы здравоохранения, напомнил Путин. По действующим правилам только на проектирование медицинских центров требуется год, возмутился президент. По его словам, он хорошо знает, как в реальности обстоит дело в строительной сфере. «Всякие СНиПы (строительные нормы и правила. – «Ведомости»), хрипы и примазавшиеся к процессу квазиучастники процесса! Их нужно в конце концов зачистить!» – сказал Путин. По мнению президента, Минобороны показало пример того, как на самом деле нужно работать.
В завершение совещания Путин заявил, что военно-строительный комплекс освоил технологию быстровозводимых госпиталей. Стоимость одного койко-места в этих госпиталях – 5,5 млн руб., а срок возведения – от 28 до 60 суток, отметил он. С просьбами о строительстве таких объектов уже обратились несколько регионов, добавил Путин. Он попросил правительство рассмотреть возможность распространения подобной практики на все регионы России, а Минобороны – поделиться с регионами опытом, чтобы они сами смогли возводить такие объекты.