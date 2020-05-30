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Спикер Мосгордумы заработал в прошлом году почти 2 млрд рублей

Депутаты столичного парламента раньше остальных отчитались о доходах
Дарья Коржова
Е. Разумный / Ведомости

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников по итогам прошлого года заработал значительно больше всех остальных депутатов столичного парламента – 1,95 млрд руб. Сведения о его доходах и имуществе были 30 мая опубликованы на сайте Мосгордумы. По сравнению с позапрошлым годом доход Шапошникова увеличился в 80 раз (в 2018 г. он заработал 24,4 млн руб.).

Спикеру Мосгордумы по-прежнему принадлежит квартира площадью 269,5 кв. м, машиноместо площадью 18,7 кв. м и автомобиль Mercedes E350. Во временном пользовании у Шапошникова находится коттедж площадью 277,7 кв. м, а также квартира площадью 54 кв. м в безвозмездном пользовании.

Шапошников возглавляет Мосгордуму с 2014 г., его переизбрали в сентябре прошлого года.

На втором месте по доходам среди депутатов Мосгордумы руководитель депутатского объединения «Моя Москва» Елена Николаева. По итогам прошлого года она задекларировала 156,9 млн руб. дохода. На третьем месте – журналист Андрей Медведев, заработавший в 2019 г. 25,9 млн руб.

Путин перенес сроки публикации отчетов о доходах чиновников

Президент, члены правительства и губернаторы получили отсрочку до 1 августа

Меньше всех за прошлый год получила коммунистка Екатерина Енгалычева. Она задекларировала лишь 167 800 руб. При этом у нее в безвозмездном пользовании находятся три квартиры, два машиноместа и автомобиль Lexus.

Депутаты Мосгордумы раньше остальных отчитались о доходах за прошлый год. Президент Владимир Путин в апреле подписал указ, которым продлил сроки предоставления сведений о доходах чиновников за прошлый год до 1 августа. Под действие указа подпадают сам президент, сотрудники его администрации, члены правительства, парламентарии, судьи, сотрудники правоохранительных органов, высокопоставленные военнослужащие, руководство Центробанка, Пенсионного фонда, а также главы регионов и руководители ряда компаний с госучастием.

Решение перенести срок подачи деклараций было связано с режимом самоизоляции некоторых сотрудников. К середине апреля в России резко выросло число заболевших коронавирусом.

Требование к должностным лицам и членам их семей декларировать свои доходы и имущество ввел Дмитрий Медведев в 2008 г., будучи президентом России. Впервые отчеты были опубликованы на официальных сайтах органов власти в 2010 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных