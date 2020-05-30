Спикер Мосгордумы заработал в прошлом году почти 2 млрд рублей

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников по итогам прошлого года заработал значительно больше всех остальных депутатов столичного парламента – 1,95 млрд руб. Сведения о его доходах и имуществе были 30 мая опубликованы на сайте Мосгордумы. По сравнению с позапрошлым годом доход Шапошникова увеличился в 80 раз (в 2018 г. он заработал 24,4 млн руб.).