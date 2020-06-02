Трамп объявил о мобилизации силовиков на борьбу с беспорядками в США
Президент США Дональд Трамп объявил о мобилизации в США всех силовых структур, как военных, так и гражданских, для прекращения беспорядков в ходе массовых акций протеста из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. В своем обращении к американцам из Белого дома он сказал, что необходимо прекратить беспорядки «прямо сейчас», пишет The Financial Times.
По словам Трампа, «все имеющиеся федеральные ресурсы — как гражданские, так и военные» будут мобилизованы, чтобы «прекратить беспорядки и мародерство, разрушение и поджоги». «В последние дни нашу страну захватили профессиональные анархисты, грабители, бандиты, "Антифа" и другие. Ряд штатов и местных властей не справился с принятием необходимых мер по обеспечению безопасности жителей», — сказал президент. Про его словам, его угрозы в адрес участников акций протеста касаются именно радикалов, «являющихся основными зачинщиками нынешнего насилия». Он пообещал отправить солдат на подавление беспорядков, пишет FT, чтобы «доминировать на улицах».
После обращения Трамп под охраной пересек Лафайет-сквера возле Белого дома и осмотрел церковь Святого Ионна, которую в воскресенье, 31 мая, подожгли радикалы. В прогулке по скверу Трампа сопровождали дочь Иванка, зять Джаред Кушнер, генпрокурор-министр юстиции Уильям Барр, министр обороны Марк Эспер, помощник по национальной безопасности Роберт О'Брайен и другие чиновники. В сквере напротив Белого дома в это время, несмотря на наступление комендантского часа, находились сотни участников протеста. FT отмечает, что 1 июня днем в Вашингтоне были развернуты силы таможенной и пограничной служб, а Пентагон перед началом его выступления в Розовом саду разместил через дорогу от Белого дома военных полицейских из Нацгвардии. Полицейские верхом на лошадях патрулировали пространство возле Белого дома рядом с сотрудниками секретной службы, но протестующие не собирались покидать эту территорию.
Протесты в США начались недель назад с города Миннеаполис штата Миннесота. Там 25 мая афроамериканец Джордж Флойд был убит при задержании группой белых полицейских. Полицейские при задержании использовали жесткий удушающий прием. 26 мая всех четверых сотрудников полиции, которые участвовали в задержании, уволили, одного из них арестовали по обвинения в непредумышленном убийстве. В тот же в городе начались массовые демонстрации, которые позже переросли в столкновения с полицией и погромы, а затем распространились и на другие штаты. В 15 штатах для обеспечения порядка привлечены силы Национальной гвардии, в охваченных беспорядками городах введен комендантский час.