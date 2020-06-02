Трамп объявил о мобилизации силовиков на борьбу с беспорядками в США

Протесты в США начались недель назад с города Миннеаполис штата Миннесота. Там 25 мая афроамериканец Джордж Флойд был убит при задержании группой белых полицейских. Полицейские при задержании использовали жесткий удушающий прием. 26 мая всех четверых сотрудников полиции, которые участвовали в задержании, уволили, одного из них арестовали по обвинения в непредумышленном убийстве. В тот же в городе начались массовые демонстрации, которые позже переросли в столкновения с полицией и погромы, а затем распространились и на другие штаты. В 15 штатах для обеспечения порядка привлечены силы Национальной гвардии, в охваченных беспорядками городах введен комендантский час.