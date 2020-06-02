Глава Гонконга заявила о двойных стандартах в реакции на закон о госбезопасности
Страны, заявлявшие о санкциях в отношении Гонконга при введении закона о национальной безопасности, следуют двойным стандартам, передает South China Morning Post слова главы администрации Гонконга Кэрри Лэм. «Они очень ценят собственную национальную безопасность, но предвзяты во взглядах на нашу», — заявила она. Лэм также призвала сравнить, как местные власти США реагируют на протесты, с тем, как на них реагировал Гонконг.
Основной закон Гонконга предписывает, что в регионе должны быть запрещены призывы к мятежу и сепаратизму, однако соответствующие акты так и не были подготовлены. Закон о национальной безопасности призван законодательно урегулировать запреты и наказания за их нарушение, сообщает The Guardian. 28 мая Всекитайское собрание народных представителей (парламент Китая) проголосовало за введение в Гонконге закона о национальной безопасности, его проект пока не опубликован. Лэм заявила, что нужно дождаться чернового варианта закона, чтобы «убедиться, что закон соответствует всем и каждому из принципов [автономии Гонконга]».
Госсекретарь Майк Помпео в ответ на решение Всекитайского собрания народных представителей заявил о конце автономии Гонконга от Китая, позднее президент США Дональд Трамп объявил о намерении лишить Гонконг привилегий в двусторонней торговле.
Великобритания, передавшая Гонконг Китаю в 1997 г. на условиях 50-летнего сохранения действующей экономической системы, также выразила недовольство. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб пообещал в случае введения закона упростить получение виз для жителей Гонконга, которые до передачи колонии Китаю получили паспорт британского гражданина за рубежом (British National (Overseas).