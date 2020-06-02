Глава Гонконга заявила о двойных стандартах в реакции на закон о госбезопасности

Основной закон Гонконга предписывает, что в регионе должны быть запрещены призывы к мятежу и сепаратизму, однако соответствующие акты так и не были подготовлены. Закон о национальной безопасности призван законодательно урегулировать запреты и наказания за их нарушение, сообщает The Guardian. 28 мая Всекитайское собрание народных представителей (парламент Китая) проголосовало за введение в Гонконге закона о национальной безопасности, его проект пока не опубликован. Лэм заявила, что нужно дождаться чернового варианта закона, чтобы «убедиться, что закон соответствует всем и каждому из принципов [автономии Гонконга]».