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Глава Гонконга заявила о двойных стандартах в реакции на закон о госбезопасности

Ведомости

Страны, заявлявшие о санкциях в отношении Гонконга при введении закона о национальной безопасности, следуют двойным стандартам, передает South China Morning Post слова главы администрации Гонконга Кэрри Лэм. «Они очень ценят собственную национальную безопасность, но предвзяты во взглядах на нашу», — заявила она. Лэм также призвала сравнить, как местные власти США реагируют на протесты, с тем, как на них реагировал Гонконг.

Основной закон Гонконга предписывает, что в регионе должны быть запрещены призывы к мятежу и сепаратизму, однако соответствующие акты так и не были подготовлены. Закон о национальной безопасности призван законодательно урегулировать запреты и наказания за их нарушение, сообщает The Guardian. 28 мая Всекитайское собрание народных представителей (парламент Китая) проголосовало за введение в Гонконге закона о национальной безопасности, его проект пока не опубликован. Лэм заявила, что нужно дождаться чернового варианта закона, чтобы «убедиться, что закон соответствует всем и каждому из принципов [автономии Гонконга]».

Госсекретарь Майк Помпео в ответ на решение Всекитайского собрания народных представителей заявил о конце автономии Гонконга от Китая, позднее президент США Дональд Трамп объявил о намерении лишить Гонконг привилегий в двусторонней торговле.

США лишат Гонконг особого торгового статуса

Это ответ на желание Китая ввести в городе закон о национальной безопасности

Великобритания, передавшая Гонконг Китаю в 1997 г. на условиях 50-летнего сохранения действующей экономической системы, также выразила недовольство. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб пообещал в случае введения закона упростить получение виз для жителей Гонконга, которые до передачи колонии Китаю получили паспорт британского гражданина за рубежом (British National (Overseas).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных