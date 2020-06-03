Песков объяснил необходимость проводить голосование 1 июля
К моменту голосования по поправкам в Конституцию, запланированному на 1 июля, уже нельзя будет говорить о непосредственных угрозах здоровью – при условии, что во время голосования будут соблюдаться меры предосторожности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он утверждает, что «идет устойчивая тенденция на сокращение» заболеваемости COVID-19.
Песков напомнил о заявлении главного санитарного врача Анны Поповой: она говорила, что перед голосованием пройдет два инкубационных периода коронавируса. Это, по прогнозам специалистов, «с большой долей уверенности» приведет к улучшению эпидемиологической обстановки по сравнению с сегодняшним днем, сказал представитель Кремля.
Голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля, в конце марта президент Владимир Путин перенес голосование на неопределенный срок из-за распространения коронавируса. 1 июня руководитель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предложила Путину новую дату голосования. Президент утвердил ее после консультаций с Поповой и министром просвещения Сергеем Кравцовым.