Песков объяснил необходимость проводить голосование 1 июля

К моменту голосования по поправкам в Конституцию, запланированному на 1 июля, уже нельзя будет говорить о непосредственных угрозах здоровью – при условии, что во время голосования будут соблюдаться меры предосторожности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он утверждает, что «идет устойчивая тенденция на сокращение» заболеваемости COVID-19.