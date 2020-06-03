Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии

Белорусский лидер подчеркивал, что до президентских выборов будет сформирован практически окончательный состав правительства. 3 июня на совещании Лукашенко рассмотрел предложения по новому составу кабмина. В ходе заседания он заявил, что не видит необходимости заменять весь состав правительства. «Выросло новое поколение руководителей, которые себя хорошо показали и работали неплохо в правительстве. Зачем их менять? Они могут работать», ‒ сказал президент.