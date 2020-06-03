Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство страны. Глава государства подписал соответствующий указ, сообщили в новостном эфире телеканала «Беларусь 1».
25 мая Лукашенко объявил о планах сформировать новый состав правительства страны до президентских выборов, которые состоятся 9 августа 2020 г. Позднее он подтвердил свои планы, объявив, что в ближайшее время он назначит исполняющего обязанности премьера.
Белорусский лидер подчеркивал, что до президентских выборов будет сформирован практически окончательный состав правительства. 3 июня на совещании Лукашенко рассмотрел предложения по новому составу кабмина. В ходе заседания он заявил, что не видит необходимости заменять весь состав правительства. «Выросло новое поколение руководителей, которые себя хорошо показали и работали неплохо в правительстве. Зачем их менять? Они могут работать», ‒ сказал президент.
Нынешний состав правительства действует с 18 августа 2018 г. под руководством премьера Сергея Румаса. Он получил эту должность после того, как Лукашенко отправил в отставку правительство Андрея Кобякова. В президенты Лукашенко будет баллотироваться в шестой раз.