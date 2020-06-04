Песков объяснил обращение Путина к правоохранительным органам из-за ЧП в Норильске

В Норильске 29 мая произошел разлив дизельного топлива на проезжую часть подъездной дороги к ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» (входить в «Норникель»). В результате аварии нефтепродукты отравили почву и попали в расположенные рядом с ТЭЦ водоемы – две реки и озеро, обеспечивающие водой местных жителей. Через два дня в пострадавшем районе ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня. После совещания с местными властями Путин 3 июня объявил в Норильске режим ЧС федерального уровня. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 254 УК (порча земли), ст. 250 УК (загрязнение вод) и ст. 246 УК (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). Накануне Генпрокуратура сообщила о задержании начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3.