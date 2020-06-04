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Песков объяснил обращение Путина к правоохранительным органам из-за ЧП в Норильске

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил обращение Владимира Путина к правоохранительным органам из-за ЧП в Норильске. По словам Пескова, президент обратил внимание на расхождение данных о моменте извещения властей о ЧП в Норильске, представленных ему органами власти и менеджментом компании. Поэтому правоохранительным органам было дано «указание выяснить истину», пояснил представитель Кремля.

Путина интересует, «были ли соблюдены все нормативы по экстренному информированию властей, служб, связанных с ЧС», добавил он. «Эти работы производятся и истина будет установлена», – сказал Песков.

В Норильске 29 мая произошел разлив дизельного топлива на проезжую часть подъездной дороги к ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» (входить в «Норникель»). В результате аварии нефтепродукты отравили почву и попали в расположенные рядом с ТЭЦ водоемы – две реки и озеро, обеспечивающие водой местных жителей. Через два дня в пострадавшем районе ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня. После совещания с местными властями Путин 3 июня объявил в Норильске режим ЧС федерального уровня. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 254 УК (порча земли), ст. 250 УК (загрязнение вод) и ст. 246 УК (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). Накануне Генпрокуратура сообщила о задержании начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных