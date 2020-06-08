Песков прокомментировал отсутствие поправки об обнулении сроков на сайте голосования

Комментируя отсутствие подобной информации в рекламе о поправках в Конституцию, Песков сказал: «Там же много поправок, там вряд ли можно какую-то одну поправку главную вычленить, они важны в своей совокупности». В разных источниках упоминаются разные поправки, их гораздо больше, чем можно было бы упомянуть в рекламных средствах, добавил он. Песков не исключил, что помимо поправки об обнулении президентских сроков в рекламах могут не упоминаться и другие поправки.