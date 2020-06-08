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Песков прокомментировал отсутствие поправки об обнулении сроков на сайте голосования

Ведомости

Кремль ответил на вопрос об отсутствии информации об обнулении сроков президента Владимира Путина на сайте для электронного голосования по изменению Конституции 2020og.ru. «Бывают разные технические накладки. Могло просто выпасть при заливке сайта. Здесь я точно не знаю, не могу вам сказать. Но насколько я знаю, там уже все восстановлено, уже все поправлено», ‒ сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя отсутствие подобной информации в рекламе о поправках в Конституцию, Песков сказал: «Там же много поправок, там вряд ли можно какую-то одну поправку главную вычленить, они важны в своей совокупности». В разных источниках упоминаются разные поправки, их гораздо больше, чем можно было бы упомянуть в рекламных средствах, добавил он. Песков не исключил, что помимо поправки об обнулении президентских сроков в рекламах могут не упоминаться и другие поправки.

Сейчас в ч. 3 ст. 81 Конституции России говорится, что один и тот же россиянин не может занимать должность президента более двух сроков подряд. Законопроект об изменении Основного закона предлагает отказаться от слова «подряд» и дополнить положение ч. 3 ст. 81 пунктом о том, что ограничение не учитывает сроки, занимаемые до вступления в силу обновленной Конституции.

Поправку, позволяющую Путину избраться на пятый и шестой президентские сроки, внесла на рассмотрение в Госдуму депутат Валентина Терешкова. Позже Конституционный суд признал ее легитимной.

Ранее по теме: На сайте голосования по Конституции не упомянули обнуление сроков Путина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных