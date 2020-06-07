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На сайте голосования по Конституции не упомянули обнуление сроков Путина

Ведомости

На сайте для электронного голосования по изменению Конституции 2020og.ru нет упоминания предлагаемой поправки в ст. 81, обнуляющей президентские сроки Владимира Путина. Ни в одном из 15 тематических блоков раздела «Какие поправки?», объясняющих суть предлагаемых правок, не говорится об изменениях в эту статью, убедился корреспондент «Ведомостей». 

Сейчас в ч. 3 ст. 81 российской Конституции говорится, что одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков подряд. Закон об изменении Конституции предлагает отказаться от слова «подряд», а также дополнить положение ч. 3 ст. 81 пунктом о том, что ограничение не учитывает сроки, занимаемые до вступления в силу обновленной Конституции.

Позже в текст на сайте 2020og.ru были внесены изменения. В седьмой пункт, в котором говорится о новых требованиях к людям, занимающим ответственные должности в стране, была добавлена информация об обнулении сроков: «Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента Российской Федерации – оно применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок».

Ранее по теме: Конституция Российской Федерации. Полный текст со всеми поправками

«Ведомости» запросили комментарий владельцев сайта и Ростелекома.

Поправку, позволяющую Владимиру Путину избраться на пятый и шестой президентские сроки без учета четырех предыдущих, внесла перед вторым чтением в Госдуме депутат Валентина Терешкова. Путин в тот же день поддержал ее предложение. Конституционный суд позже признал эту поправку легитимной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных