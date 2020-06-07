На сайте голосования по Конституции не упомянули обнуление сроков Путина

Позже в текст на сайте 2020og.ru были внесены изменения. В седьмой пункт, в котором говорится о новых требованиях к людям, занимающим ответственные должности в стране, была добавлена информация об обнулении сроков: «Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента Российской Федерации – оно применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок».