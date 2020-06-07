На сайте голосования по Конституции не упомянули обнуление сроков Путина
На сайте для электронного голосования по изменению Конституции 2020og.ru нет упоминания предлагаемой поправки в ст. 81, обнуляющей президентские сроки Владимира Путина. Ни в одном из 15 тематических блоков раздела «Какие поправки?», объясняющих суть предлагаемых правок, не говорится об изменениях в эту статью, убедился корреспондент «Ведомостей».
Сейчас в ч. 3 ст. 81 российской Конституции говорится, что одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков подряд. Закон об изменении Конституции предлагает отказаться от слова «подряд», а также дополнить положение ч. 3 ст. 81 пунктом о том, что ограничение не учитывает сроки, занимаемые до вступления в силу обновленной Конституции.
Позже в текст на сайте 2020og.ru были внесены изменения. В седьмой пункт, в котором говорится о новых требованиях к людям, занимающим ответственные должности в стране, была добавлена информация об обнулении сроков: «Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента Российской Федерации – оно применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок».
«Ведомости» запросили комментарий владельцев сайта и Ростелекома.
Поправку, позволяющую Владимиру Путину избраться на пятый и шестой президентские сроки без учета четырех предыдущих, внесла перед вторым чтением в Госдуме депутат Валентина Терешкова. Путин в тот же день поддержал ее предложение. Конституционный суд позже признал эту поправку легитимной.