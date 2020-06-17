Медведев призвал к «вынужденному» пандемией сотрудничеству всех стран
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своей статье в журнале «Россия в глобальной политике» призвал к открытому и полноценному сотрудничеству между государствами, правительствами и компаниями. По его словам, все страны и компании понимают меру необходимой открытости по-разному. «Но в целом ряде случаев государствам придется пойти на прямое сотрудничество, которое я бы назвал «вынужденным», – написал бывший премьер.
Одним из таких случаев Медведев посчитал прививочную кампанию от коронавирусной инфекции. Вакцины должны будут быть использованы почти одномоментно по всему миру, считает политик. «Вряд ли кому-то захочется иметь соседа, который способен в любой момент закинуть вам во двор «коронавирусную бомбу», – отметил он. Тут же Медведев предупредил о риске развития полноценной войны, если страны начнут не доверять исследовательской работе друг друга. Бывший премьер настаивает, что деятельность определенных лабораторий, как тех, что США разместили по всему миру, не должна вызывать подозрений, иначе это грозит взаимными претензиями, конспирологическими теориями и перекрестными санкциями. «А так недалеко и до прямого конфликта», – предупредил он.
В этот трудный период именно транспарентность является главным условием выживания <...> В наших общих интересах – как можно скорее оставить в стороне ненужные споры и противоречия
Медведев отметил в своей статье, что политическое сотрудничество в мире отстает от экспертного диалога, который ведут свыше 70 государств. Бывший премьер припомнил, как США, Великобритания, страны Евросоюза, Украина и Грузия заблокировали в Генеральной ассамблее ООН резолюцию России о снятии санкций с наиболее пострадавших стран. «Это решение в период пандемии нельзя назвать иначе, как аморальным и безответственным», – уверен политик.
Зампред Совбеза также предупредил в своей статье о всплеске виртуальной преступности, к которому привела пандемия, и призвал мировое сообщество к более тесному сотрудничеству в сфере кибербезопасности. В целом, по словам Медведева, только самое тесное сотрудничество позволит миру победить вирус, который остается «общим врагом всего человечества».