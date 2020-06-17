Медведев призвал к «вынужденному» пандемией сотрудничеству всех стран

Одним из таких случаев Медведев посчитал прививочную кампанию от коронавирусной инфекции. Вакцины должны будут быть использованы почти одномоментно по всему миру, считает политик. «Вряд ли кому-то захочется иметь соседа, который способен в любой момент закинуть вам во двор «коронавирусную бомбу», – отметил он. Тут же Медведев предупредил о риске развития полноценной войны, если страны начнут не доверять исследовательской работе друг друга. Бывший премьер настаивает, что деятельность определенных лабораторий, как тех, что США разместили по всему миру, не должна вызывать подозрений, иначе это грозит взаимными претензиями, конспирологическими теориями и перекрестными санкциями. «А так недалеко и до прямого конфликта», – предупредил он.