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Медведев призвал к «вынужденному» пандемией сотрудничеству всех стран

Ведомости

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своей статье в журнале «Россия в глобальной политике» призвал к открытому и полноценному сотрудничеству между государствами, правительствами и компаниями. По его словам, все страны и компании понимают меру необходимой открытости по-разному. «Но в целом ряде случаев государствам придется пойти на прямое сотрудничество, которое я бы назвал «вынужденным», – написал бывший премьер. 

Одним из таких случаев Медведев посчитал прививочную кампанию от коронавирусной инфекции. Вакцины должны будут быть использованы почти одномоментно по всему миру, считает политик. «Вряд ли кому-то захочется иметь соседа, который способен в любой момент закинуть вам во двор «коронавирусную бомбу», – отметил он. Тут же Медведев предупредил о риске развития полноценной войны, если страны начнут не доверять исследовательской работе друг друга. Бывший премьер настаивает, что деятельность определенных лабораторий, как тех, что США разместили по всему миру, не должна вызывать подозрений, иначе это грозит взаимными претензиями, конспирологическими теориями и перекрестными санкциями. «А так недалеко и до прямого конфликта», – предупредил он.

В этот трудный период именно транспарентность является главным условием выживания <...> В наших общих интересах – как можно скорее оставить в стороне ненужные споры и противоречия

Дмитрий Медведев
заместитель председателя Совета безопасности

Медведев отметил в своей статье, что политическое сотрудничество в мире отстает от экспертного диалога, который ведут свыше 70 государств. Бывший премьер припомнил, как США, Великобритания, страны Евросоюза, Украина и Грузия заблокировали в Генеральной ассамблее ООН резолюцию России о снятии санкций с наиболее пострадавших стран. «Это решение в период пандемии нельзя назвать иначе, как аморальным и безответственным», – уверен политик.

Зампред Совбеза также предупредил в своей статье о всплеске виртуальной преступности, к которому привела пандемия, и призвал мировое сообщество к более тесному сотрудничеству в сфере кибербезопасности. В целом, по словам Медведева, только самое тесное сотрудничество позволит миру победить вирус, который остается «общим врагом всего человечества».

Ранее по теме: Медведев: в условиях пандемии странам нужны отношения без санкций

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных