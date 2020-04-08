Медведев: в условиях пандемии странам нужны отношения без санкций

«Десять лет назад Россия и США доказали, что умеют преодолевать разногласия и договариваться – не только ради своих народов, но и ради всего человечества. Сегодня это умение слышать друг друга особенно актуально», – привел в пример Медведев факт подписания Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) 8 апреля 2010 г. (тогда президентом США был Барак Обама, а России – нынешний зампред Совбеза). Документ предусматривал сокращение ядерных арсеналов. Договор вступил в силу 5 февраля 2011 г., а 5 февраля 2018 г. стороны объявили о выполнении взятых на себя обязательств. «К сожалению, в дальнейшем все пошло совсем по иному сценарию», – отметил Медведев.