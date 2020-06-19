Лукашенко заявил о срыве плана дестабилизации Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о предотвращении плана, целью которого было приведение страны «к некоему майдану», передает белорусское агентство «БелТА». «Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси», ‒ сказал президент во время совещания.
Лукашенко утверждает, что фокус всех политических интересов сейчас сконцентрирован на Белоруссии, «как с Запада, так и с Востока». Он заявил, что в последние сутки заметил активизацию «определенных сил», после чего были сделаны шаги на опережение.
Накануне был задержан бывший председатель правления Белгазпромбанка и претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико. Его задержали по подозрению в организации преступной схемы, заявлял председатель Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель. Ранее были возбуждены уголовные дела в отношении ряда бывших и нынешних сотрудников Белгазпромбанка. Сам Бабарико говорил о политической сути расследования вокруг банка. На совещании Лукашенко призвал не делать героев из «ворюг» и «обуржуевшихся банкиров» Белгазпромбанка и сказал, что «узниками совести они не станут».