Лукашенко заявил о срыве плана дестабилизации Белоруссии

Накануне был задержан бывший председатель правления Белгазпромбанка и претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико. Его задержали по подозрению в организации преступной схемы, заявлял председатель Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель. Ранее были возбуждены уголовные дела в отношении ряда бывших и нынешних сотрудников Белгазпромбанка. Сам Бабарико говорил о политической сути расследования вокруг банка. На совещании Лукашенко призвал не делать героев из «ворюг» и «обуржуевшихся банкиров» Белгазпромбанка и сказал, что «узниками совести они не станут».