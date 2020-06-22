Собянин объявил об очередном этапе отмены ограничений

«Можно будет купить билеты и прокатиться на речном трамвайчике по Москве-реке», ‒ отметил Собянин. По его словам, заболеваемость COVID-19 продолжает идти на убыль. В субботу, 20 июня, впервые за два с половиной месяца в столице было зафиксировано меньше 1000 новых случаев, напомнил он.