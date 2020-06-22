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Собянин объявил об очередном этапе отмены ограничений

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о третьем этапе снятия ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавирусной инфекции. Начиная с 23 июня, в полной мере возобновят работу рестораны, фитнес-центры, детские сады, сообщил он в своем блоге. Также станет доступна городская инфраструктура для спорта и отдыха.

«Можно будет купить билеты и прокатиться на речном трамвайчике по Москве-реке», ‒ отметил Собянин. По его словам, заболеваемость COVID-19 продолжает идти на убыль. В субботу, 20 июня, впервые за два с половиной месяца в столице было зафиксировано меньше 1000 новых случаев, напомнил он.

По данным оперативного штаба, 2 июня в Москве было зафиксировано 1068 новых случаев коронавируса. «Число новых случаев коронавируса по-прежнему меньше одного на 10 000 населения Москвы. Прирост новых случаев держится на уровне раннеапрельских показателей уже почти неделю», ‒ отмечал штаб. Общее число заболевших с начала пандемии в столице увеличилось до 215 014 человек.

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Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить до 23 июня 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных