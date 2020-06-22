Собянин объявил об очередном этапе отмены ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о третьем этапе снятия ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавирусной инфекции. Начиная с 23 июня, в полной мере возобновят работу рестораны, фитнес-центры, детские сады, сообщил он в своем блоге. Также станет доступна городская инфраструктура для спорта и отдыха.
«Можно будет купить билеты и прокатиться на речном трамвайчике по Москве-реке», ‒ отметил Собянин. По его словам, заболеваемость COVID-19 продолжает идти на убыль. В субботу, 20 июня, впервые за два с половиной месяца в столице было зафиксировано меньше 1000 новых случаев, напомнил он.
По данным оперативного штаба, 2 июня в Москве было зафиксировано 1068 новых случаев коронавируса. «Число новых случаев коронавируса по-прежнему меньше одного на 10 000 населения Москвы. Прирост новых случаев держится на уровне раннеапрельских показателей уже почти неделю», ‒ отмечал штаб. Общее число заболевших с начала пандемии в столице увеличилось до 215 014 человек.