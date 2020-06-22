Голикова заявила о сохранении масочного режима как минимум до осени

Она напомнила, что ежедневно выявляются новые случаи заражения вирусом. При этом она отметила, что, «возможно, он не такой активный», как ранее. «Нам придется как-то поменять свою жизнь и соблюдать меры безопасности. Носить маски, пользоваться санитайзерами и всем тем, что сейчас стало повседневностью в нашей жизни», ‒ сказала Голикова в эфире на «Первом канале».