Голикова заявила о сохранении масочного режима как минимум до осени
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости соблюдать масочный режим как минимум до осени для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса и избежать сезонных простудных заболеваний, передает ТАСС.
Она напомнила, что ежедневно выявляются новые случаи заражения вирусом. При этом она отметила, что, «возможно, он не такой активный», как ранее. «Нам придется как-то поменять свою жизнь и соблюдать меры безопасности. Носить маски, пользоваться санитайзерами и всем тем, что сейчас стало повседневностью в нашей жизни», ‒ сказала Голикова в эфире на «Первом канале».
Голикова добавила, что сейчас проблема недостатка средств индивидуальной защиты решена. Ранее нехватка ощущалась из-за того, что страна не была готова к пандемии, сказала она. «Ни одна страна мира, и наша не исключение, не была готова к такой масштабной пандемической инфекции, которую мы с вами наблюдали и еще наблюдаем», ‒ отметила Голикова.
Ранее она не исключила второй волны распространения коронавируса в России осенью. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверял, что российские медицинские учреждения справятся со второй волной, если она придет.