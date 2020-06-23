Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Трамп приостановил выдачу ряда рабочих виз для иностранцев до конца года

Ведомости

Президент США Дональд Трамп распорядился до конца 2020 г. приостановить выдачу рабочих виз для иностранных специалистов и членов их семей, а также сезонных работников. Подписанный Трампом указ позволит, считают в Белом доме, обеспечить приоритетное трудоустройство американцев на рабочие места, передает агентство Reuters.

Указ американского президента касается виз H-1B, H-2B, H-4, L-1 и некоторых виз J-1. Визы H-1B — это разрешения на работу квалифицированным специалистам, в основном, в технологическом секторе. Визы H-4 выдаются супругам владельцев виз H-1B. Визы J-1 выдаются представителям науки, а визы L-1 нужны топ-менеджерам, которые переехали на работу в США в той же компании, что и до переезда. Визы H-2B используются для сезонных рабочих. По словам высокопоставленного чиновника администрации Трампа, предпринятые меры «освободят 50 000 рабочих мест» для американцев.

В подписанном Трампом указе говорится, что «в чрезвычайных обстоятельствах экономического спада, вызванного вспышкой COVID-19» перечисленные визовые программы «представляют необычную угрозу для занятости американских рабочих». Ограничения могут быть продлены на более длительный срок, они не распространяются на тех, кто уже работает в США. Ранее с теми же обоснования — защита рабочих мест для американцев — Трамп приостановил выдачу «грин-карт».

Администрация президента США также планирует изменить визовую программу H-1B таким образом, чтобы 85 000 виз, доступных в программе, каждый год отправлялись наиболее высокооплачиваемым заявителям, а не по нынешней лотерейной системе и ограничить использование визовой программы H-1B для обучения иностранных работников для выполнения той же работы в другой стране, сказал высокопоставленный чиновник Белого дома. Ограничения не распространяются на сезонных работников агропрома, исследователей коронавируса и специалистов по уходу за больными COViD-19.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить до 23 июня 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных