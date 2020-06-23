Трамп приостановил выдачу ряда рабочих виз для иностранцев до конца года

Администрация президента США также планирует изменить визовую программу H-1B таким образом, чтобы 85 000 виз, доступных в программе, каждый год отправлялись наиболее высокооплачиваемым заявителям, а не по нынешней лотерейной системе и ограничить использование визовой программы H-1B для обучения иностранных работников для выполнения той же работы в другой стране, сказал высокопоставленный чиновник Белого дома. Ограничения не распространяются на сезонных работников агропрома, исследователей коронавируса и специалистов по уходу за больными COViD-19.