Трамп приостановил выдачу ряда рабочих виз для иностранцев до конца года
Президент США Дональд Трамп распорядился до конца 2020 г. приостановить выдачу рабочих виз для иностранных специалистов и членов их семей, а также сезонных работников. Подписанный Трампом указ позволит, считают в Белом доме, обеспечить приоритетное трудоустройство американцев на рабочие места, передает агентство Reuters.
Указ американского президента касается виз H-1B, H-2B, H-4, L-1 и некоторых виз J-1. Визы H-1B — это разрешения на работу квалифицированным специалистам, в основном, в технологическом секторе. Визы H-4 выдаются супругам владельцев виз H-1B. Визы J-1 выдаются представителям науки, а визы L-1 нужны топ-менеджерам, которые переехали на работу в США в той же компании, что и до переезда. Визы H-2B используются для сезонных рабочих. По словам высокопоставленного чиновника администрации Трампа, предпринятые меры «освободят 50 000 рабочих мест» для американцев.
В подписанном Трампом указе говорится, что «в чрезвычайных обстоятельствах экономического спада, вызванного вспышкой COVID-19» перечисленные визовые программы «представляют необычную угрозу для занятости американских рабочих». Ограничения могут быть продлены на более длительный срок, они не распространяются на тех, кто уже работает в США. Ранее с теми же обоснования — защита рабочих мест для американцев — Трамп приостановил выдачу «грин-карт».
Администрация президента США также планирует изменить визовую программу H-1B таким образом, чтобы 85 000 виз, доступных в программе, каждый год отправлялись наиболее высокооплачиваемым заявителям, а не по нынешней лотерейной системе и ограничить использование визовой программы H-1B для обучения иностранных работников для выполнения той же работы в другой стране, сказал высокопоставленный чиновник Белого дома. Ограничения не распространяются на сезонных работников агропрома, исследователей коронавируса и специалистов по уходу за больными COViD-19.