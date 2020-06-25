Минюст США рассказал о связях Ассанжа с хакерскими группировками
Новое обвинительное заключение вынесла генеральная прокуратура США в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Заключение она направила федеральному большому жюри присяжных. В новом обвинительном документе уточняются масштабы связей Ассанжа с хакерскими группировками, говорится в сообщении американского Минюста.
В нем указывается, что новое обвинительное заключение не содержит дополнительных обвинений к предыдущему обвинительному заключению из 18 пунктов, которое Ассанжу предъявили в мае 2019 г. Как сообщается на сайте американского минюста, в уточненном обвинительном заключении описываются связи Ассанжа с хакерскими группами LulzSec и Anonymous. Согласно новой версии обвинения Ассанж и другие сотрудники WikiLeaks завербовали и согласовали с хакерами атаки и взломы компьютерных систем в интересах своей организации. В 2010 г., говорится в сообщении, Ассанж получил несанкционированный доступ к правительственной компьютерной системе одной из стран НАТО. В 2012 г. Ассанж напрямую связался с лидером хакерской группы LulzSec (которая к тому времени сотрудничала с ФБР) и предоставил ей список целей для взлома. Он просил искать и предоставлять WikiLeaks почту и документы, базы данных и PDF-файлы, в том числе материалы ЦРУ, АНБ, The New York Times. Так, WikiLeaks получил и опубликовал электронные письма консалтинговой компании, работающей на разведку, эти данные предоставил представитель Anonymous, связанный с LulzSec, указывает минюст.
В обвинительном заключении, предъявленном в мае 2019 г., утверждалось, что Ассанж был соучастником Челси Мэннинг, бывшего аналитика разведки в американской армии, в незаконном получении и раскрытии секретных документов, связанных с национальной обороной. По версии обвинения, «есть основания полагать, что эти данные должны были использоваться во вред США или в пользу другой страны». Полученные документы были опубликованы Ассанжем на Wikileaks, при этом они содержали имена источников, которые предоставляли информацию силам США в Ираке и Афганистане, а также дипломатам госдепартамента США по всему миру, говорилось в заключении. В числе этих людей – «афганцы и иракцы, журналисты, религиозные лидеры, правозащитники, политические диссиденты из репрессивных режимов», считает обвинение. По его данным, действия Ассанжа «угрожали серьезным ущербом национальной безопасности США в интересах их противников и ставили источники под серьезную и неминуемую угрозу серьезного физического вреда и (или) задержания».
С 2009 г. Ассанж и WikiLeaks активно запрашивали секретную информацию, говорится в заключении. Мэннинг при этом, будучи аналитиком разведки, имела доступ к базе данных, содержащей около 90 000 отчетов о «значительной деятельности, связанной с войной» в Ираке, 400 000 аналогичных отчетов относительно Афганистана, 800 записок о заключенных в Гуантанамо и 250 000 телеграмм госдепа. Она откликнулась на просьбу Ассанжа и предоставила ему этот доступ. Ассанжу грозит по этим 17 обвинениям 170 лет – по 10 лет по каждому из них и по обвинению в в сговоре с целью получения доступа к правительственному компьютеру — еще пять лет. Ассанж сейчас содержится под стражей в Великобритании по запросу об экстрадиции из Соединенных Штатов.