Минюст США рассказал о связях Ассанжа с хакерскими группировками

В нем указывается, что новое обвинительное заключение не содержит дополнительных обвинений к предыдущему обвинительному заключению из 18 пунктов, которое Ассанжу предъявили в мае 2019 г. Как сообщается на сайте американского минюста, в уточненном обвинительном заключении описываются связи Ассанжа с хакерскими группами LulzSec и Anonymous. Согласно новой версии обвинения Ассанж и другие сотрудники WikiLeaks завербовали и согласовали с хакерами атаки и взломы компьютерных систем в интересах своей организации. В 2010 г., говорится в сообщении, Ассанж получил несанкционированный доступ к правительственной компьютерной системе одной из стран НАТО. В 2012 г. Ассанж напрямую связался с лидером хакерской группы LulzSec (которая к тому времени сотрудничала с ФБР) и предоставил ей список целей для взлома. Он просил искать и предоставлять WikiLeaks почту и документы, базы данных и PDF-файлы, в том числе материалы ЦРУ, АНБ, The New York Times. Так, WikiLeaks получил и опубликовал электронные письма консалтинговой компании, работающей на разведку, эти данные предоставил представитель Anonymous, связанный с LulzSec, указывает минюст.