Палата представителей США одобрила законопроект о реформе полиции
Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о реформе полиции, ограничивающий действия полицейских и расширяющий права их преследовать за нарушения. За него проголосовали 236 конгрессменов, против – 181.
Новый законопроект предусматривает целый ряд ограничений для полицейской практики. Это повышение ответственности полицейских за неправомерные действия, прозрачность сбора данных, меры против дискриминации. Он обязывает полицейских сообщать об инцидентах с применением силы, проходить подготовку по вопросам предвзятости и расизма, носить видеокамеры. Законопроектом полицейским запрещается применять удушающие приемы, использовать ордер на обыск без предупреждения. Он также предписывает создать реестр по отслеживанию неправомерных действий со стороны полиции и отменяет ряд ограничений для судебного преследования за произвол и насилие со стороны представителей полиции. Проект был разработан во время протестов против расизма и полицейского насилия, которые начались после гибели от удушающего приема афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, его инициаторами стали чернокожие конгрессмены.
Теперь законопроект должен быть одобрен сенатом, в котором, в отличие от палаты представителей, большинство за республиканцами, а не за демократами. Республиканцы в сенате намерены представить свое видение изменений в законодательство – их инициативы касаются правил сбора данных. Президент-республиканец Дональд Трамп уже высказывался по поводу этой законодательной инициативы: он считает, что она разрушает полицию. Трамп 15 июня подписал указ, в котором предусмотрел гранты на подготовку сотрудников полиции к мирному урегулированию конфликтов.
Указом департаментам полиции предписывается строго следовать новым стандартам применения силы; обеспечить проверку предыдущего опыта работы при найме на работу; для реагирования на нарушения, не связанные с насилием против американцев, привлекать к работе в полиции социальных работников. Указ также запретил использовать смертельные приемы при задержаниях. В частности, он предусматривает использование вместо огнестрельного оружия электрошокеров и запрещает применять удушающие приемы при задержаниях, если нет угрозы жизни полицейского. При этом Трамп выступает за правовую защиту полицейских: «Американцы знают правду: без полиции есть хаос, без закона есть анархия, а без безопасности есть катастрофа».