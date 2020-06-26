Палата представителей США одобрила законопроект о реформе полиции

Новый законопроект предусматривает целый ряд ограничений для полицейской практики. Это повышение ответственности полицейских за неправомерные действия, прозрачность сбора данных, меры против дискриминации. Он обязывает полицейских сообщать об инцидентах с применением силы, проходить подготовку по вопросам предвзятости и расизма, носить видеокамеры. Законопроектом полицейским запрещается применять удушающие приемы, использовать ордер на обыск без предупреждения. Он также предписывает создать реестр по отслеживанию неправомерных действий со стороны полиции и отменяет ряд ограничений для судебного преследования за произвол и насилие со стороны представителей полиции. Проект был разработан во время протестов против расизма и полицейского насилия, которые начались после гибели от удушающего приема афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, его инициаторами стали чернокожие конгрессмены.