Трамп подписал указ об ограничениях на применение силы полицейскими
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который реформирует правила работы полиции и, в частности, запрещает использовать удушающие приемы при задержаниях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на выступление Трампа в Белом доме.
Новый указ президента запрещает использовать смертельные приемы при задержаниях. В частности, он предусматривает использование вместо огнестрельного оружия электрошокеров и запрещает применять удушающие приемы при задержаниях, если нет угрозы жизни полицейского. Департаментам полиции предписывается строго следовать новым стандартам применения силы; обеспечить проверку предыдущего опыта работы при найме на работу; для реагирования на нарушения, не связанные с насилием против американцев, привлекать к работе в полиции социальных работников. Трамп начал свое выступление в Розовом саду Белого дома с выражения сочувствия семьям жертв полицейского насилия, передает агентство, и пообещал бороться за справедливое наказание для виновных в гибели людей. Но вскоре переключился в своей речи на темы защиты сотрудников правоохранительных органов и угрозы в адрес нарушителей правопорядка во время акций протеста. «Американцы хотят закона и порядка, они требуют закона и порядка, — сказал Трамп. — Американцы знают правду: без полиции есть хаос, без закона есть анархия, а без безопасности есть катастрофа».
Американский президент подписал указ после нескольких недель протестов против расизма и жестокости полиции, вызванных гибелью чернокожего американца Джорджа Флойда 25 мая при задержании в Миннеаполисе. Ранее, отмечает агентство, в своих публичных комментариях и публикациях в Twitter Трамп призывал к разгону протестующих по всей стране и призывал к использованию силы в ответ на беспорядки, последовавшие за смертью Флойда. Во время своего выступления во вторник, 16 июня Трамп позволил себе критические высказывания в адрес бывшего президента США Барака Обамы, первого чернокожего лидера Америки, за его высказывания в пользу реформы полиции. Гражданские активисты, правозащитники и лидеры демократической партии США уже заявили, что меры, которые предусматривает указ о новых стандартах применения силы, недостаточны для реального изменения ситуации. Трамп же снова выступил против попыток ликвидации или переустройства департаментов полиции.
Ожидается, что контролируемая демократами палата представителей проголосует в конце июня за радикальную реформу законодательство о полиции, которая была инициирована чернокожими конгрессменами в связи с произволом полицейских. Республиканцы в сенате намерены представить свое видение изменений в законодательство — их инициативы касаются правил сбора данных. Как сообщает Reuters, демократы хотят разрешить пострадавшим от полицейских и семьям жертв полицейского насилия подавать в суд на полицию, а республиканцы предлагают сократить рабочие места для членов профсоюза сотрудников правоохранительных органов.