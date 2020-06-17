Трамп подписал указ об ограничениях на применение силы полицейскими

Новый указ президента запрещает использовать смертельные приемы при задержаниях. В частности, он предусматривает использование вместо огнестрельного оружия электрошокеров и запрещает применять удушающие приемы при задержаниях, если нет угрозы жизни полицейского. Департаментам полиции предписывается строго следовать новым стандартам применения силы; обеспечить проверку предыдущего опыта работы при найме на работу; для реагирования на нарушения, не связанные с насилием против американцев, привлекать к работе в полиции социальных работников. Трамп начал свое выступление в Розовом саду Белого дома с выражения сочувствия семьям жертв полицейского насилия, передает агентство, и пообещал бороться за справедливое наказание для виновных в гибели людей. Но вскоре переключился в своей речи на темы защиты сотрудников правоохранительных органов и угрозы в адрес нарушителей правопорядка во время акций протеста. «Американцы хотят закона и порядка, они требуют закона и порядка, — сказал Трамп. — Американцы знают правду: без полиции есть хаос, без закона есть анархия, а без безопасности есть катастрофа».