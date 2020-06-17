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Трамп подписал указ об ограничениях на применение силы полицейскими

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Президент США Дональд Трамп подписал указ, который реформирует правила работы полиции и, в частности, запрещает использовать удушающие приемы при задержаниях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на выступление Трампа в Белом доме.

Новый указ президента запрещает использовать смертельные приемы при задержаниях. В частности, он предусматривает использование вместо огнестрельного оружия электрошокеров и запрещает применять удушающие приемы при задержаниях, если нет угрозы жизни полицейского. Департаментам полиции предписывается строго следовать новым стандартам применения силы; обеспечить проверку предыдущего опыта работы при найме на работу; для реагирования на нарушения, не связанные с насилием против американцев, привлекать к работе в полиции социальных работников. Трамп начал свое выступление в Розовом саду Белого дома с выражения сочувствия семьям жертв полицейского насилия, передает агентство, и пообещал бороться за справедливое наказание для виновных в гибели людей. Но вскоре переключился в своей речи на темы защиты сотрудников правоохранительных органов и угрозы в адрес нарушителей правопорядка во время акций протеста. «Американцы хотят закона и порядка, они требуют закона и порядка, — сказал Трамп. — Американцы знают правду: без полиции есть хаос, без закона есть анархия, а без безопасности есть катастрофа».

Американский президент подписал указ после нескольких недель протестов против расизма и жестокости полиции, вызванных гибелью чернокожего американца Джорджа Флойда 25 мая при задержании в Миннеаполисе. Ранее, отмечает агентство, в своих публичных комментариях и публикациях в Twitter Трамп призывал к разгону протестующих по всей стране и призывал к использованию силы в ответ на беспорядки, последовавшие за смертью Флойда. Во время своего выступления во вторник, 16 июня Трамп позволил себе критические высказывания в адрес бывшего президента США Барака Обамы, первого чернокожего лидера Америки, за его высказывания в пользу реформы полиции. Гражданские активисты, правозащитники и лидеры демократической партии США уже заявили, что меры, которые предусматривает указ о новых стандартах применения силы, недостаточны для реального изменения ситуации. Трамп же снова выступил против попыток ликвидации или переустройства департаментов полиции.

Ранее по теме: Памятники расистам прошлого начали сносить по всему миру

Ожидается, что контролируемая демократами палата представителей проголосует в конце июня за радикальную реформу законодательство о полиции, которая была инициирована чернокожими конгрессменами в связи с произволом полицейских. Республиканцы в сенате намерены представить свое видение изменений в законодательство — их инициативы касаются правил сбора данных. Как сообщает Reuters, демократы хотят разрешить пострадавшим от полицейских и семьям жертв полицейского насилия подавать в суд на полицию, а республиканцы предлагают сократить рабочие места для членов профсоюза сотрудников правоохранительных органов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных