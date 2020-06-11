Памятники расистам прошлого начали сносить по всему миру

Это предложение резко осудил президент США Дональд Трамп. «Моя администрация даже не будет рассматривать идею переименования этих великолепных и легендарных военных объектов. Я не позволю исказить нашу историю самой великой в мире страны», — написал он в своем Twitter. Однако, по данным источников The Hill, 11 июня комитет сената по вооруженным силам, несмотря на то что большинство в нем имеют республиканцы, утвердил поправку к ежегодному законопроекту об оборонной политике, согласно которой Пентагон должен будет переименовать базы и другие военные объекты, названные в честь военачальников конфедератов. Президенту «должно быть стыдно за то, что он отказался даже рассматривать возможность того, чтобы американские военные прекратили чествовать предателей, которые воевали против Америки, чтобы защитить свое право владеть чернокожими американцами, а также продавать и убивать их», цитирует The Hill сенатора от штата Иллинойс, члена демпартии Тэмми Дакуорт.