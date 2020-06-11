Памятники расистам прошлого начали сносить по всему миру

Памятники расистам прошлого начали сносить по всему мируПротестующие требуют отказа от «фальшивой версии истории»
В США и других странах, охваченных протестами против расизма и полицейского насилия, активисты призывают к переоценке истории с точки зрения современной этики, а некоторые сносят памятники историческим личностям, которые ассоциируются с расизмом. Власти нередко соглашаются с требованиями протестующих и сами санкционируют демонтаж статуй.
Новая война с конфедератами
Вечером 10 июня протестующие в американском штате Вирджиния снесли памятник президенту Конфедеративных Штатов Америки (КША) Джефферсону Дэвису в городе Ричмонд, а также обезглавили четыре статуи монумента конфедератам, передает агентство Associated Press (AP). Днем ранее в Ричмонде снесли памятник Христофору Колумбу. Его статуи также пострадали во время протестов в Бостоне (Массачусетс) и Сент-Поле (Миннесота). Активисты движения «Black Lives Matter» («Жизни черных важны») и другие правозащитники не раз обвиняли первооткрывателя Америки в геноциде ее коренного населения.
Однако чаще всего атакуются памятники военачальникам конфедератов. Во время гражданской войны в США в 1861-1865 гг. Конфедерация южных штатов сражалась с северянами в том числе за право сохранения рабовладельчества на юге. Войну конфедераты проиграли, однако памятники им до сих пор стоят во многих городах южных штатов. Активисты «Black Lives Matter» давно выступают за их демонтаж, а с началом нынешней волны протестов их требования получили широкую социальную поддержку. В результате власти сами демонтируют статуи, вызывающие наибольшее раздражение.
Так, 5 июня губернатор штата Вирджиния Ральф Нортэм распорядился демонтировать памятник главнокомандующему армией южан генералу Роберту Ли, напоминает BBC News. «Мы больше не будем проповедовать фальшивую версию истории», — пояснил губернатор. Однако 8 июня суд штата запретил демонтаж в ближайшие 10 дней, уточняет AP. Наряду с президентом КША Дэвисом Ли считается одним из главных символов рабовладельческой конфедерации, напоминает The Guardian.
Демократическая партия США не раз выражала поддержку протестующим и намерена представить на рассмотрение законопроект о демонтаже памятников конфедератам в зданиях конгресса. А руководство вооруженных сил США выразило готовность переименовать базы, названные в честь конфедератов — например, Форт-Брэгг (основная база сил специальных операций США), Беннинг и Ли.
Это предложение резко осудил президент США Дональд Трамп. «Моя администрация даже не будет рассматривать идею переименования этих великолепных и легендарных военных объектов. Я не позволю исказить нашу историю самой великой в мире страны», — написал он в своем Twitter. Однако, по данным источников The Hill, 11 июня комитет сената по вооруженным силам, несмотря на то что большинство в нем имеют республиканцы, утвердил поправку к ежегодному законопроекту об оборонной политике, согласно которой Пентагон должен будет переименовать базы и другие военные объекты, названные в честь военачальников конфедератов. Президенту «должно быть стыдно за то, что он отказался даже рассматривать возможность того, чтобы американские военные прекратили чествовать предателей, которые воевали против Америки, чтобы защитить свое право владеть чернокожими американцами, а также продавать и убивать их», цитирует The Hill сенатора от штата Иллинойс, члена демпартии Тэмми Дакуорт.
Протесты в США не утихают уже третью неделю подряд. Они начались после убийства белым полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в штате Миннесота 25 мая. Волна демонстраций, сопровождающихся столкновениями с полицией, погромами и поджогами, быстро распространилась на большинство штатов, а затем захлестнула и другие страны, хотя в самих США насильственные протесты уже в основном утихли.
Европа не щадит королей
Солидарность с американскими протестующим выражают и жители европейских городов.
Так, в бельгийском Антверпене демонстранты в ходе протестов разрисовали и подожгли статую короля Леопольда II, после чего городские власти 9 июня демонтировали монумент. Леопольд II — одна из самых противоречивых фигур бельгийской истории, и активисты движения «Reparons L'Histoire» («Починим историю») давно требуют снести все памятники ему, передает Deutsche Welle (DW). В его правление было проведено несколько прогрессивных внутриполитических реформ, однако потомкам он больше запомнился крайне жестокой колониальной политикой в Африке, на территории современной Демократической Республики Конго. Бельгийские правозащитники называют его «палачом, убившим 10 миллионов конголезцев», сообщает DW.
Против памятников Колумбу выступают протестующие в Ирландии и Испании, отмечает The Guardian. А французские активисты призывают к переоценке роли Жан-Батиста Кольбера, министра финансов при «короле-солнце» Людовике XIV. Реформы Кольбера способствовали развитию торговли и промышленности Франции, усовершенствовали систему государственного управления. Но в то же время он основал Французскую Вест-Индскую компанию и составил так называемый «Черный кодекс», который должен был регулировать жизнь, смерть и религию рабов во французских колониях, а также правила их покупки и обращения с ними.
Инициировать общественную дискуссию о демонтаже памятников спорным историческим личностям пытаются и британские активисты в рамках проекта «Topple the racists» («Свалим расистов»), передает BBC News. В список статуй, которые, по их мнению, должны быть снесены, входят, например, памятники мореплавателю Френсису Дрейку и адмиралу Горацио Нельсону. В ответ на требования общественности мэр Лондона, лейборист Садик Хан создал специальный комитет по оценке памятников города, названий улиц и общественных зданий на предмет прославления личностей, связанных с рабовладельчеством. 9 июня столичные власти уже демонтировали памятник работорговцу Роберту Миллигану, владевшему плантациями на Ямайке, после того как протестующие в городе Бристоль на юго-западе страны скинули в реку статую другого работорговца Эдварда Колстона, пишет The Guardian.
Фигуру бывшего британского премьера Уинстона Черчилля власти пока не планируют переоценивать, хотя многие активисты тоже обвиняют его в расизме, а в ходе протестов в Лондоне его статую измазали красной краской. «Конечно, Черчилль был расистом. Он открыто говорил, что считает белых людей умнее, эффективнее и лучше остальных рас. А индийцев вообще называл чудовищными людьми», — приводит CNN слова профессора истории Университета Экстера Ричарда Тоя. Однако, по его мнению, многое из империалистических и расистских убеждений Черчилля было частью его сознательно созданного имиджа: «Сейчас кажется естественным осуждать расизм. Однако, пытаясь понять природу расизма всего социума, мы должны быть осторожны и не придавать слишком большое значение взглядам отдельных выдающихся личностей, какими бы знаменитыми они ни были».