Суд США приговорил россиянина Буркова к девяти годам тюрьмы

Суд в США приговорил россиянина Алексея Буркова к девяти годам тюрьмы за компьютерные преступления, сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала суда. Обвинение просило для него 15 лет тюрьмы. Суд также учел уже отбытые Бурковым в Израиле четыре с половиной года и время, проведенное в заключении в США с ноября 2019 г.