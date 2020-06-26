Суд США приговорил россиянина Буркова к девяти годам тюрьмы
Суд в США приговорил россиянина Алексея Буркова к девяти годам тюрьмы за компьютерные преступления, сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала суда. Обвинение просило для него 15 лет тюрьмы. Суд также учел уже отбытые Бурковым в Израиле четыре с половиной года и время, проведенное в заключении в США с ноября 2019 г.
Россиянин признал себя виновным по трем обвинениям из пяти: в мошенничестве с устройствами доступа к данным, краже персональной информации, вторжении в компьютерные системы и отмывании денег. Его обяжут выплатить компенсацию в размере $7000. После отбытия наказания он должен будет три года находиться под наблюдением, однако судья признал, что, скорее всего, мужчину депортируют.
По версии обвинения, в 2009‒2013 гг. Бурков управлял сайтом Cardplanet, где продавались краденые номера банковских карт, в том числе граждан США. В результате его деятельности были похищены данные 150 000 карт, ущерб оценен в $20 млн, пишет ТАСС.
Буркова задержали в израильском аэропорту имени Бен-Гуриона 13 декабря 2015 г. по подозрению в киберпреступлениях. В ноябре 2019 г. Израиль экстрадировал его в США. Россия ранее также направляла в Израиль запрос на экстрадицию Буркова.