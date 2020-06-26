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Суд США приговорил россиянина Буркова к девяти годам тюрьмы

Ведомости

Суд в США приговорил россиянина Алексея Буркова к девяти годам тюрьмы за компьютерные преступления, сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала суда. Обвинение просило для него 15 лет тюрьмы. Суд также учел уже отбытые Бурковым в Израиле четыре с половиной года и время, проведенное в заключении в США с ноября 2019 г.

Россиянин признал себя виновным по трем обвинениям из пяти: в мошенничестве с устройствами доступа к данным, краже персональной информации, вторжении в компьютерные системы и отмывании денег. Его обяжут выплатить компенсацию в размере $7000. После отбытия наказания он должен будет три года находиться под наблюдением, однако судья признал, что, скорее всего, мужчину депортируют.

По версии обвинения, в 2009‒2013 гг. Бурков управлял сайтом Cardplanet, где продавались краденые номера банковских карт, в том числе граждан США. В результате его деятельности были похищены данные 150 000 карт, ущерб оценен в $20 млн, пишет ТАСС.

Ранее по теме: Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США

Буркова задержали в израильском аэропорту имени Бен-Гуриона 13 декабря 2015 г. по подозрению в киберпреступлениях. В ноябре 2019 г. Израиль экстрадировал его в США. Россия ранее также направляла в Израиль запрос на экстрадицию Буркова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных