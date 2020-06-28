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Трамп заявил, что не получал доклада о деятельности России в Афганистане

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему никто не докладывал и не говорил об атаках на войска в Афганистане со стороны России, об этом он написал в своем Twitter. По словам Трампа, об этом не докладывали ни вице-президенту Майклу Пенсу, ни главе аппарата Белого дома Марку Медоузу. «Все отрицают это, и нас атаковали не часто», — сказал Трамп. Он назвал публикацию The New York Times (NYT) о действиях России в Афганистане «очередной фальшивой заказухой от Times».

26 июня The New York Times со ссылкой на анонимные источники сообщила, что подразделение российской военной разведки тайно предлагало боевикам, связанным с движением «Талибан» (запрещено в России как экстремистское), награду за убийство военнослужащих США в Афганистане. Администрация Трампа, по утверждению источников NYT, пришла к такому выводу в марте и сейчас готовит ответ Москве.

В Кремле не знают об обвинениях, но если кто-нибудь их выдвинет, то «мы ответим», сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на следующий день после публикации NYT. МИД России полагает, что публикация была продуктом «американского разведсообщества», передавал ТАСС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных