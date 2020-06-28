Трамп заявил, что не получал доклада о деятельности России в Афганистане

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему никто не докладывал и не говорил об атаках на войска в Афганистане со стороны России, об этом он написал в своем Twitter. По словам Трампа, об этом не докладывали ни вице-президенту Майклу Пенсу, ни главе аппарата Белого дома Марку Медоузу. «Все отрицают это, и нас атаковали не часто», — сказал Трамп. Он назвал публикацию The New York Times (NYT) о действиях России в Афганистане «очередной фальшивой заказухой от Times».