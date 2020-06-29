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Трамп: сообщения о сговоре России с талибами разведка признала недостоверными

Ведомости

Американская разведка признала информацию о сговоре России с талибами не заслуживающей доверия, поэтому не довела ее до сведения президента и вице-президента США. Об этом заявил после получения данных разведки в своем Twitter Дональд Трамп.

По словам американского президента, разведка не стала сообщать об информации, которую сочла не заслуживающей доверия, ему и Майку Пенсу. Трамп назвал публикацию в New York Times о сговоре России с талибами «еще одним сфабрикованным надувательством, связанным с Россией». Он добавил, что газета «хочет выставить республиканцев в дурном свете».

Газета The New York Times (NYT) 26 июня сообщила, что российские спецслужбы якобы предлагали афганским боевикам награду за убийство американских солдат. По сведениям анонимных источников NYT, подразделение российской военной разведки тайно предлагало боевикам, связанным с движением «Талибан» (запрещено в России), награду за убийство военнослужащих США в Афганистане. В Белом доме отрицают, что когда-либо получали разведданные, о которых говорится в материале NYT. Трамп заявил в Twitter, что об этом не докладывали ни лично ему, ни вице-президенту Майклу Пенсу, ни главе аппарата Белого дома Марку Медоузу, а публикацию NYT назвал «очередной фальшивой заказухой».

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Похожую оценку дали в российском МИДе: по его мнению, это «вброс американской разведки», который «наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности ее пропагандистов». Сведения американских разведчиков назвал безосновательными и официальный представитель «Талибана» Забиулла Муджахид, передает The Hill. Посольство России в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за лживых новостей про Россию и Афганистан.

Washington Post 29 июня со ссылкой на источники, в том числе — высокопоставленного чиновника США, сообщила, что из-за сговора России с талибами могли погибнуть несколько военнослужащих в Афганистане. Как пишет газета, ее собеседники получили сведения об этом от представителей сил специальных операций, которые участвовали в допросах боевиков, захваченных в плен в Афганистане.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных