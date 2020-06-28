Российская тема снова оказалась в центре предвыборной кампании в США

Российская тема, конечно, будет использоваться на этих выборах, считает политолог Евгений Минченко: «Демократы будут ее раскручивать все активнее, учитывая, что параллельно обрастает новыми подробностями украинская история с Байденом (бывшего вице-президента и его сына Хантера подозревают в коррупционных связях с прежними властями Украины. – «Ведомости»). Единственное и естественное противоядие этой истории – это российская тема». Поэтому, уверен эксперт, в ближайшие месяцы можно ожидать и других подобных скандалов. «История с талибами мне кажется абсолютным фейком, потому что, во-первых, платить награду за конкретные головы – это скорее англосаксонский стиль, а не российско-советский, и я не припомню у нас таких прецедентов. Во-вторых, у России нет объективного интереса добиваться полной победы талибов, потому что это бы означало рост давления исламистов на Среднюю Азию, а это уже угроза нашей безопасности», – поясняет Минченко. Но исход выборов будет решаться в шести колеблющихся штатах и там проблематика связей с Россией уж точно не первоочередная, говорит эксперт: «Поэтому российская тема еще долго будет влиять на общий климат, но исход выборов решат другие факторы».