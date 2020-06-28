Российская тема снова оказалась в центре предвыборной кампании в США

Российская тема снова оказалась в центре предвыборной кампании в СШАНо американских избирателей сейчас больше волнуют другие проблемы, отмечают эксперты
В США разгорелся очередной предвыборный скандал, связанный с Россией. Газета The New York Times (NYT) 26 июня сообщила, что российские спецслужбы якобы предлагали афганским боевикам награду за убийство американских солдат. По мнению демократов, президент США Дональд Трамп знал об этом и не принял ответных мер из-за особых отношений с Москвой.
По сведениям анонимных источников NYT, подразделение российской военной разведки тайно предлагало боевикам, связанным с движением «Талибан» (запрещено в России), награду за убийство военнослужащих США в Афганистане. Администрация Трампа, по утверждению источников NYT, пришла к такому выводу в марте и тогда же обсудила возможные варианты ответных действий – от дипломатического предупреждения до введения новых антироссийских санкций, но до сих пор так ничего и не предприняла.
В Белом доме отрицают, что когда-либо получали разведданные, о которых говорится в материале NYT. Трамп заявил в Twitter, что об этом не докладывали ни лично ему, ни вице-президенту Майклу Пенсу, ни главе аппарата Белого дома Марку Медоузу, а публикацию NYT назвал «очередной фальшивой заказухой от The Times». Похожую оценку дали в российском МИДе: по его мнению, это «вброс американской разведки», который «наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности ее пропагандистов». Сведения американских разведчиков назвал безосновательными и официальный представитель «Талибана» Забиулла Муджахид, передает The Hill.
Тем не менее доклад NYT вызвал возмущение оппонентов Трампа из демократической партии, особенно тех, кто давно критикует его за слишком близкие отношения с президентом России Владимиром Путиным, пишет The Guardian. По мнению демократического истеблишмента, в 2016 г. Трамп выиграл выборы в результате вмешательства России, поэтому на протяжении всего срока его обвиняли в слишком лояльном отношении к Москве. При этом сам Трамп не раз подчеркивал, что «никто не вел себя с Россией так жестко, как он».
В частности, Трампа критикуют за то, что он не раз предлагал вернуть Россию в ряды клуба G7, откуда ее исключили после присоединения Крыма в 2014 г., и ставил под вопрос необходимость существования НАТО как организации, «сдерживающей российскую агрессию» в Европе, напоминает The Guardian. «Я надеюсь, что сегодня американский народ будет возмущен самоуверенностью и попустительством Трампа так же, как я. Узнав об этих контрактах на убийства американских солдат, заключенных по указанию Путина, Трамп приглашает его в G7», – приводит издание слова бывшего посла США в России, профессора Стэнфордского университета Майкла Макфола. «Мало того что Трамп никак не наказал Россию за это вопиющее нарушение международного права, так он еще и продолжает оказывать это странное почтение Владимиру Путину и унижается перед ним», – согласен наиболее вероятный соперник Трампа на выборах 3 ноября, бывший вице-президент Джозеф Байден.
Российская тема, конечно, будет использоваться на этих выборах, считает политолог Евгений Минченко: «Демократы будут ее раскручивать все активнее, учитывая, что параллельно обрастает новыми подробностями украинская история с Байденом (бывшего вице-президента и его сына Хантера подозревают в коррупционных связях с прежними властями Украины. – «Ведомости»). Единственное и естественное противоядие этой истории – это российская тема». Поэтому, уверен эксперт, в ближайшие месяцы можно ожидать и других подобных скандалов. «История с талибами мне кажется абсолютным фейком, потому что, во-первых, платить награду за конкретные головы – это скорее англосаксонский стиль, а не российско-советский, и я не припомню у нас таких прецедентов. Во-вторых, у России нет объективного интереса добиваться полной победы талибов, потому что это бы означало рост давления исламистов на Среднюю Азию, а это уже угроза нашей безопасности», – поясняет Минченко. Но исход выборов будет решаться в шести колеблющихся штатах и там проблематика связей с Россией уж точно не первоочередная, говорит эксперт: «Поэтому российская тема еще долго будет влиять на общий климат, но исход выборов решат другие факторы».
Публикацию NYT скорее всего будут использовать в качестве еще одного обоснования двух и так популярных идей, считает старший научный сотрудник американского Совета по международным отношениям, экс-советник госсекретаря США Стивен Сестанович: «Что Россия, особенно ее силовые структуры, – это безответственный игрок на международной арене и что президент Трамп продолжает глупо и топорно обхаживать Путина». Однако российская тема вряд ли будет иметь ключевое значение в этой предвыборной кампании, поскольку американцев сейчас гораздо больше волнуют другие важные вещи, подчеркивает эксперт: «Пандемия, экономические проблемы, расовый вопрос, Китай, будущий миропорядок и наше место в нем, изменения климата, личные качества наших лидеров и эффективность наших институтов – список проблем длинный, и Россия в нем спускается все ниже и ниже». И в этом, по мнению Сестановича, есть важный урок для Путина, хотя не ясно, сможет ли он его извлечь: «За прошедшее десятилетие Россия могла добиться гораздо большего в восстановлении статуса великой державы, если бы вместо постоянного мелкого хулиганства попыталась стать конструктивным международным игроком».