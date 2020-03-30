США сворачивают военную активность за рубежом из-за коронавируса

Несмотря на пандемию, в Польше остаются две американские бригады: одна — развернутая ранее и постоянно ротируемая, вторая — в рамках учений Defender 2020, говорит источник, близкий к Минобороны России. Однако, по его словам, ряд подразделений, которые должны были обеспечивать эти учения, действительно вернулись в США. Что касается российских зарубежных военных баз, то их из Сирии, а тем более из Таджикистана, Армении, Абхазии и Южной Осетии никто выводить не собирается, продолжает он. При этом в той же Сирии и Таджикистане прекращены контакты не только с местным населением, но и почти все контакты с военными, количество командировок сокращено до минимума, а все, кто прибывает оттуда в Россию — вне зависимости от срока пребывания, — проходят тесты на коронавирус, говорит собеседник «Ведомостей».