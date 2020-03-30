США сворачивают военную активность за рубежом из-за коронавируса
США продолжают сворачивать свои базы в Ираке и вывозить оттуда военнослужащих вслед за Францией, которая сделала это еще на прошлой неделе. 29 марта возглавляемая США международная коалиция в Ираке объявила о передаче иракской армии военной авиабазы, расположенной в провинции Киркук на севере страны. 26 марта иностранный контингент эвакуировался с базы Эль-Кияра, находящейся под иракским городом Мосул. При этом представитель коалиции полковник Винсент Паркер, как сообщил 29 марта ТАСС со ссылкой на иракское издание Al Yaum, подчеркнул, что американские войска уходят, потому что достигли успехов в борьбе с ИГИЛ (запрещено в России), а не из-за эпидемии коронавируса или атак проиранских группировок на их базы.
О том, что силы международной коалиции остановили операции на иракской территории и готовятся к эвакуации своих войск из страны, комитет по обороне и безопасности парламента Ирака проинформировал еще в феврале.
Между тем, срочно менять планы американским военным приходится не только на Ближнем Востоке. 27 марта американский авианосец «Теодор Рузвельт» вернулся на базу в Тихоокеанком Гуаме из-за того, что 25 моряков заболели коронавирусной инфекцией, а 28 марта стало известно о болезни двух моряков другого американского авианосца – «Рональд Рейган» — на базе в Японии. Общее количество заболевших военнослужащих США к 27 марта, по сообщению Пентагона, достигло 355 человек.
Воздействие эпидемии на зарубежную активность вооруженных сил США является значительным, считает Майкл Кофман из вашингтонского Center for Naval Analyses. Министр обороны Марк Экспер распорядился на 60 дней заморозить передвижения войск за границу, ряд учений и их компонентов был отменен, в том числе серьезные изменения произошли в отношении масштабов учений Defender 2020 в Европе (крупнейших за последние десятилетия в этом регионе. — «Ведомости»), продолжает эксперт. Он полагает, что влияние на учения и операции вооруженных сил США за рубежом в этом году будет временным, но значительным.
Несмотря на пандемию, в Польше остаются две американские бригады: одна — развернутая ранее и постоянно ротируемая, вторая — в рамках учений Defender 2020, говорит источник, близкий к Минобороны России. Однако, по его словам, ряд подразделений, которые должны были обеспечивать эти учения, действительно вернулись в США. Что касается российских зарубежных военных баз, то их из Сирии, а тем более из Таджикистана, Армении, Абхазии и Южной Осетии никто выводить не собирается, продолжает он. При этом в той же Сирии и Таджикистане прекращены контакты не только с местным населением, но и почти все контакты с военными, количество командировок сокращено до минимума, а все, кто прибывает оттуда в Россию — вне зависимости от срока пребывания, — проходят тесты на коронавирус, говорит собеседник «Ведомостей».