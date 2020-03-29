Россия и США приостановили инспекции стратегических ядерных сил

Эта временная мера никак не сказывается на исполнении договора об СНВ и не означает дополнительных рисков для контроля над вооружениями, считает эксперт стокгольмского института SIPRI Петр Топычканов. Судя по тому что этот шаг не сопровождался обычными для России и США взаимными обвинениями, оба государства считают его оправданным. Они при этом сохраняют обмен данными. Это, а также ограничения, введенные США и Россией в числе ответных мер на эпидемию коронавируса и коснувшиеся военных и оборонной промышленности, не дадут странам серьезно изменить количественные и качественные показатели ядерных арсеналов за то время, пока не осуществляются инспекции.