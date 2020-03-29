Россия и США приостановили инспекции стратегических ядерных сил
Россия и США приостановили до 1 мая инспекции на месте в рамках контроля за исполнением договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), заключенного в 2011 г. Об этом ТАСС сообщил директор американской ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл. Договор об СНВ ограничивает количество ядерных боезарядов и их стратегических носителей и действует до конца 2021 г.
По словам Кимболла, который ссылается на источники в конгрессе, стороны также отложили из-за эпидемии коронавирусной инфекции намеченное на март заседание двусторонней консультативной комиссии, где обсуждается выполнение договора. Однако они намерены сохранить до конца года оговоренное договором число инспекций (по 18 для каждой стороны). Обмен информацией по договору продолжается по дипломатическим каналам.
По словам источника, близкого к Минобороны России, инспекции на месте действительно невозможно проводить из-за эпидемии, поскольку и Минобороны России, и Пентагон сократили практически до нуля количество международных контактов, кроме крайне неотложных.
Эта временная мера никак не сказывается на исполнении договора об СНВ и не означает дополнительных рисков для контроля над вооружениями, считает эксперт стокгольмского института SIPRI Петр Топычканов. Судя по тому что этот шаг не сопровождался обычными для России и США взаимными обвинениями, оба государства считают его оправданным. Они при этом сохраняют обмен данными. Это, а также ограничения, введенные США и Россией в числе ответных мер на эпидемию коронавируса и коснувшиеся военных и оборонной промышленности, не дадут странам серьезно изменить количественные и качественные показатели ядерных арсеналов за то время, пока не осуществляются инспекции.
Поскольку продление договора об СНВ не требует длительного переговорного процесса, стороны могут его быстро согласовать после острой фазы эпидемии, если захотят, продолжил Топычканов. «Вирус не стоит на пути продления договора об СНВ. Что касается отдаленной перспективы, эпидемия коронавируса повлияет на дальнейшую автоматизацию мер ядерного контроля, в частности национальных технических средств контроля. Этот тренд и так существовал, но вирус доказал, что нужны большие инвестиции в эти технологии», – заключил эксперт.