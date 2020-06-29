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Лавров: Европа пока не собирается открывать границы для россиян

Ведомости

Страны Европы пока не рассматривают возможность открытия границ для россиян, исходя из количества выявленных случаев заражения коронавирусом в стране, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

«Сейчас открывают Европу, но, учитывая количество выявленных случаев инфицирования, Россия, как США и Бразилия, на данном этапе рассматривается в качестве страны, для которой Европа пока не откроется», — сказал министр. По его словам, сейчас Россия оценивает эпидемиологическую ситуацию для возобновления авиасообщения. На вопрос когда откроют границы Лавров ответил, что не знает.

20 марта Россия из-за пандемии коронавируса остановила зарубежное железнодорожное сообщение, спустя неделю было ограничено пассажирское авиасообщение с другими странами. 8 июня отменили часть ограничений – россиянам разрешили выезжать из страны на работу и учебу, а также чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах. С 15 июня Евросоюз открыл почти все внутренние границы. Еврокомиссия ранее рекомендовала начать поэтапное открытие внешних границ с 1 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных