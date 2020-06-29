Лавров: Европа пока не собирается открывать границы для россиян

«Сейчас открывают Европу, но, учитывая количество выявленных случаев инфицирования, Россия, как США и Бразилия, на данном этапе рассматривается в качестве страны, для которой Европа пока не откроется», — сказал министр. По его словам, сейчас Россия оценивает эпидемиологическую ситуацию для возобновления авиасообщения. На вопрос когда откроют границы Лавров ответил, что не знает.