Лавров: Европа пока не собирается открывать границы для россиян
Страны Европы пока не рассматривают возможность открытия границ для россиян, исходя из количества выявленных случаев заражения коронавирусом в стране, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.
«Сейчас открывают Европу, но, учитывая количество выявленных случаев инфицирования, Россия, как США и Бразилия, на данном этапе рассматривается в качестве страны, для которой Европа пока не откроется», — сказал министр. По его словам, сейчас Россия оценивает эпидемиологическую ситуацию для возобновления авиасообщения. На вопрос когда откроют границы Лавров ответил, что не знает.
20 марта Россия из-за пандемии коронавируса остановила зарубежное железнодорожное сообщение, спустя неделю было ограничено пассажирское авиасообщение с другими странами. 8 июня отменили часть ограничений – россиянам разрешили выезжать из страны на работу и учебу, а также чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах. С 15 июня Евросоюз открыл почти все внутренние границы. Еврокомиссия ранее рекомендовала начать поэтапное открытие внешних границ с 1 июля.