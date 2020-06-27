Российские туроператоры начали отменять июльские туры за границу

Российские туроператоры начали отменять июльские туры за границуОни не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц
Из-за неопределенности с датами снятия введенных из-за коронавируса ограничений российские операторы меняют свои планы и отменяют туры с вылетами в июле, сообщает отраслевой портал «Вестник АТОР».
«Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле», – говорится в сообщении. Об отмене туров уже сообщили ANEX Tour, PEGAS Touristik, TEZ Tour, Coral Travel и «Интурист». Пока отменены не все туры. Некоторые из них аннулируют путевки с датами до середины месяца, но большинство с вылетами до конца июля. Операторы предлагают клиентам перебронировать их на более поздние даты.
20 марта Россия из-за пандемии коронавируса остановила зарубежное железнодорожное сообщение, спустя неделю было ограничено пассажирское авиасообщение с другими странами. 8 июня отменили часть ограничений – россиянам разрешили выезжать из страны на работу и учебу, а также чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах. В Россию также разрешили въезжать иностранцам для лечения в российских медучреждениях и тем, у кого здесь живут близкие, нуждающиеся в уходе.
Ранее премьер Михаил Мишустин призвал россиян отказаться от отпуска за границей и провести его внутри страны. Минтранс рассчитывает возобновить международные авиаперевозки в июле, говорил министр транспорта Евгений Дитрих.
В июне часть европейских стран объявила об отмене карантина для прибывающих из других стран Европы, сделав при этом исключение для стран из зоны риска. Франция с 15 июня отменила ограничения на сообщение с другими странами Европы, но прибывающие из Великобритании и Испании должны оставаться на двухнедельный карантин, сообщал Reuters.
МИД, комментируя возможность открытия границ для туризма россиян на популярных туристических направлениях Европы, в частности с Германией, Чехией, Швейцарией и Польшей, сообщил, что о конкретных сроках говорить пока рано. Решение может быть принято только после открытия границ внутри Евросоюза и в июне – июле, сообщал «Интерфакс».