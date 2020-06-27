Российские туроператоры начали отменять июльские туры за границу

«Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле», – говорится в сообщении. Об отмене туров уже сообщили ANEX Tour, PEGAS Touristik, TEZ Tour, Coral Travel и «Интурист». Пока отменены не все туры. Некоторые из них аннулируют путевки с датами до середины месяца, но большинство с вылетами до конца июля. Операторы предлагают клиентам перебронировать их на более поздние даты.