МИД прокомментировал возможность открытия границ для туризма россиян
Конкретные сроки открытия границ для россиян на популярных туристических направлениях Европы — в частности, с Германией, Чехией, Швейцарией и Польшей — называть пока рано, заявили в министерстве иностранных дел. Позиция МИД не изменилась с 29 мая, тогда министерство рассчитывало, что решение может быть принято только после открытия границ внутри Евросоюза и июне-июле, передавал «Интерфакс».
В июне часть европейских стран объявила об отмене карантина для прибывающих из других стран Европы, сделав при этом исключение для стран из зоны риска. Франция с 15 июня отменила ограничения на сообщение с другими странами Европы, но прибывающие из Великобритании и Испании должны оставаться на двухнедельных карантин, сообщает Reuters. Испания с 21 июня откроет границы со всеми странами шенгенской зоны, кроме Португалии.
20 марта Россия остановила зарубежное железнодорожное сообщение, спустя неделю было ограничено пассажирское авиасообщение с другими странами. 8 июня была снята часть ограничений — россиянам разрешили выезжать из страны на работу и учебу, а также чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах.