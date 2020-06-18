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МИД прокомментировал возможность открытия границ для туризма россиян

Ведомости

Конкретные сроки открытия границ для россиян на популярных туристических направлениях Европы — в частности, с Германией, Чехией, Швейцарией и Польшей — называть пока рано, заявили в министерстве иностранных дел. Позиция МИД не изменилась с 29 мая, тогда министерство рассчитывало, что решение может быть принято только после открытия границ внутри Евросоюза и июне-июле, передавал «Интерфакс».

В июне часть европейских стран объявила об отмене карантина для прибывающих из других стран Европы, сделав при этом исключение для стран из зоны риска. Франция с 15 июня отменила ограничения на сообщение с другими странами Европы, но прибывающие из Великобритании и Испании должны оставаться на двухнедельных карантин, сообщает Reuters. Испания с 21 июня откроет границы со всеми странами шенгенской зоны, кроме Португалии.

20 марта Россия остановила зарубежное железнодорожное сообщение, спустя неделю было ограничено пассажирское авиасообщение с другими странами. 8 июня была снята часть ограничений — россиянам разрешили выезжать из страны на работу и учебу, а также чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах.

Ранее по теме: Европа осторожно открывает границы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных