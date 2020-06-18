МИД прокомментировал возможность открытия границ для туризма россиян

В июне часть европейских стран объявила об отмене карантина для прибывающих из других стран Европы, сделав при этом исключение для стран из зоны риска. Франция с 15 июня отменила ограничения на сообщение с другими странами Европы, но прибывающие из Великобритании и Испании должны оставаться на двухнедельных карантин, сообщает Reuters. Испания с 21 июня откроет границы со всеми странами шенгенской зоны, кроме Португалии.