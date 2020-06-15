Европа осторожно открывает границы

Европа осторожно открывает границыНо риск второй волны эпидемии из-за протестов растет
Большинство стран Европейского союза (ЕС), следуя рекомендациям Еврокомиссии, с 15 июня откроют внутренние границы. Эксперты опасаются, что путешествия вместе с массовыми протестами против расизма и полицейского насилия могут спровоцировать повторную вспышку болезни.
С этой недели европейских туристов из других стран Шенгенской зоны начнут принимать, например, Германия, Франция и Греция, а вот Испания сохранит закрытые границы до 21 июня. Италия, первая из европейских стран пережившая пик инфицирования COVID-19, открыла въезд для европейцев из Шенгена еще 3 июня. При этом многие ограничения на работу гостиниц, ресторанов и туристических объектов продолжат действовать, а власти стран призывают граждан соблюдать правила индивидуальной защиты и социального дистанцирования. «Мой призыв ко всем путешественникам: наслаждайтесь своим отпуском, но с осторожностью и ответственностью», – цитирует The Guardian главу немецкого МИДа Хайко Мааса.