Европа осторожно открывает границы

С этой недели европейских туристов из других стран Шенгенской зоны начнут принимать, например, Германия, Франция и Греция, а вот Испания сохранит закрытые границы до 21 июня. Италия, первая из европейских стран пережившая пик инфицирования COVID-19, открыла въезд для европейцев из Шенгена еще 3 июня. При этом многие ограничения на работу гостиниц, ресторанов и туристических объектов продолжат действовать, а власти стран призывают граждан соблюдать правила индивидуальной защиты и социального дистанцирования. «Мой призыв ко всем путешественникам: наслаждайтесь своим отпуском, но с осторожностью и ответственностью», – цитирует The Guardian главу немецкого МИДа Хайко Мааса.