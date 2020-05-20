Россия выходит из карантина по-западному

Россия, конечно, идет в русле других стран, прежде всего в том, что касается самих принципов постепенности, этапности снятия ограничений по экономике и социальной жизни, мониторинга последствий ослабления режима, считает руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «Но, что может быть еще важнее, Россия еще и имеет возможность наблюдать за тем, как работают эти дорожные карты выхода в других странах, где это происходит в опережающем порядке по сравнению с нами. Поэтому можно дополнительно анализировать ситуацию, видеть, какие решения работают лучше, какие практики оптимальны. Это в любом случае плюс». В национальных стратегиях большую роль играет также структура экономики и финансов, структура занятости населения, поясняет эксперт: «В России большой бюджетный сектор и наиболее значимая для бюджета экономика крупных корпораций, централизованные межбюджетные отношения и подавляющее большинство дотационных регионов. Меньше, чем во многих других странах, сектор сервисной экономики, малого и среднего бизнеса, которые в основном как раз питают местные бюджеты. Все это тоже не может не влиять на стратегии: в России в каком-то смысле для власти важнее выводить из кризиса и ограничений отрасли и отдельные крупные производства, а не регионы, которые потом все равно надо финансировать трансфертами из центра или прямыми выплатами населению».