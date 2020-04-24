Чехия первой из стран ЕС открыла границы для выезда за рубеж

По его словам, с 24 апреля правительство снимает запрет на свободное передвижение. С этой же даты жители страны смогут выезжать за границу для отдыха. Министр здравоохранения уточнил, что после возвращения из поездки за рубеж выезжавший должен будет либо предоставить медицинское подтверждение, что у него нет коронавируса, либо пройти двухнедельный карантин. С середины марта жители Чехии могли ходить только на работу и домой, в аптеку и за продуктами питания.