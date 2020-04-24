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Чехия первой из стран ЕС открыла границы для выезда за рубеж

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Власти Чехии приняли решение открыть границы страны и снять ряд других ограничений, которые вводились из-за коронавируса. Выезд за границу жителям Чехии разрешили с 24 апреля. Об этом сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.Страна стала первой из стран Евросоюза, принявшей такое решение.

По его словам, с 24 апреля правительство снимает запрет на свободное передвижение. С этой же даты жители страны смогут выезжать за границу для отдыха. Министр здравоохранения уточнил, что после возвращения из поездки за рубеж выезжавший должен будет либо предоставить медицинское подтверждение, что у него нет коронавируса, либо пройти двухнедельный карантин. С середины марта жители Чехии могли ходить только на работу и домой, в аптеку и за продуктами питания.

Министр сообщил, что теперь власти разрешили собираться группами до 10 человек. С 27 апреля правительство разрешило восстановить обучение в вузах, возобновить работу автошкол и магазинов площадью до 2 500 кв. метров с отдельным входом, фитнес-центры, библиотеки, зоопарки. Власти разрешили богослужения численностью до 15 человек. Снятие ограничений будет происходить и далее, в несколько этапов. Так, 11 мая планируется открыть торговые центры, музеи, парикмахерские, еще через две недели — гостиницы и рестораны.

Решение о продлении режима ЧС, введенного с 12 марта по 30 апреля, будет принято в ближайшие дни, сказал Войтех. По словам министра, этот режим должен действовать до снятия всех ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. С 16 марта власти Чехии ввели общенациональный карантин и закрыли границы, в том числе — въезд иностранцев. Первый случай заражения коронавирусом в Чехии врачи выявили 1 марта. Тесты на коронавирус за период с начала заболевания сдали 195 725 жителей республики.

По данным минздрава Чехии, индекс репродукции коронавируса в стране снизился к 24 апреля до 0,74. За последние сутки в стране вылечились 163 человека, заболели только 6 человек, ни одного смертельного случая не регистрировалось. Всего в Чехии 7 138 зараженных коронавирусов, из них 210 умерли, 2 152 выздоровели. Из 4 776 пациентов с коронавирусом лишь 400 лечатся в больницах, остальные — на дому.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных