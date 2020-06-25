Росавиация предложила правительству возобновить авиасообщение со странами СНГ

8 июня правительство разрешило россиянам выезжать из страны для того, чтобы позаботиться о больных родственниках, на работу или учебу. В Россию также разрешили въезжать иностранцам, которым необходимо пройти лечение в российских медучреждениях, и тем, у кого здесь живут близкие родственники, опекуны или попечители, нуждающиеся в уходе. Ограничения на въезд иностранцев и выезд россиян правительство ввело еще в марте из-за пандемии коронавируса.