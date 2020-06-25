Росавиация предложила правительству возобновить авиасообщение со странами СНГ
Руководитель Росавиации Александр Нерадько написал письмо в Роспотребнадзор и в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников в отрасли. В письме Нерадько предложил поэтапно снять ограничения на международные полеты, начиная со стран СНГ. Возобновлять авиасообщение с другими странами руководитель Росавиации предлагает в зависимости от эпидемиологической обстановки в них. Источник «Коммерсанта» в Росавиации подтвердил факт существования письма. Официально в ведомстве не стали комментировать ситуацию.
В секретариате Голиковой изданию сообщили, что оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса поручил МИДу, Росавиации и Роспотребнадзору изучить возможность открытия авиасообщения с другими странами. Вопрос прорабатывается, уточнили в секретариате.
Источник газеты в одной из компаний сказал, что обращение Росавиации вряд ли приведет к немедленным последствиям. «Обращение Александра Нерадько похоже на формальность: он отвечает за авиацию, поэтому должен был так или иначе представить правительству какую-то позицию», – считает другой источник «Коммерсанта» в авиакомпании.
8 июня правительство разрешило россиянам выезжать из страны для того, чтобы позаботиться о больных родственниках, на работу или учебу. В Россию также разрешили въезжать иностранцам, которым необходимо пройти лечение в российских медучреждениях, и тем, у кого здесь живут близкие родственники, опекуны или попечители, нуждающиеся в уходе. Ограничения на въезд иностранцев и выезд россиян правительство ввело еще в марте из-за пандемии коронавируса.