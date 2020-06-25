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Росавиация предложила правительству возобновить авиасообщение со странами СНГ

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Руководитель Росавиации Александр Нерадько написал письмо в Роспотребнадзор и в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников в отрасли. В письме Нерадько предложил поэтапно снять ограничения на международные полеты, начиная со стран СНГ. Возобновлять авиасообщение с другими странами руководитель Росавиации предлагает в зависимости от эпидемиологической обстановки в них. Источник «Коммерсанта» в Росавиации подтвердил факт существования письма. Официально в ведомстве не стали комментировать ситуацию.

В секретариате Голиковой изданию сообщили, что оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса поручил МИДу, Росавиации и Роспотребнадзору изучить возможность открытия авиасообщения с другими странами. Вопрос прорабатывается, уточнили в секретариате.

Источник газеты в одной из компаний сказал, что обращение Росавиации вряд ли приведет к немедленным последствиям. «Обращение Александра Нерадько похоже на формальность: он отвечает за авиацию, поэтому должен был так или иначе представить правительству какую-то позицию», – считает другой источник «Коммерсанта» в авиакомпании.

8 июня правительство разрешило россиянам выезжать из страны для того, чтобы позаботиться о больных родственниках, на работу или учебу. В Россию также разрешили въезжать иностранцам, которым необходимо пройти лечение в российских медучреждениях, и тем, у кого здесь живут близкие родственники, опекуны или попечители, нуждающиеся в уходе. Ограничения на въезд иностранцев и выезд россиян правительство ввело еще в марте из-за пандемии коронавируса.

Ранее по теме: МИД прокомментировал возможность открытия границ для туризма россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных