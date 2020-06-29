Кремль: Путин определился с форматом голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин определился с форматом голосования по поправкам к Конституции: он проголосует лично, сказал журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Дня и времени голосования президента представитель Кремля не назвал.
Ранее в Кремле не исключали, что президент как житель Москвы может воспользоваться правом проголосовать дистанционно. На вопрос, придет ли Путин на участок в маске и перчатках, Песков ответить затруднился. Он лишь заверил, что президент будет голосовать так, чтобы не ставить под угрозу свое здоровье и здоровье окружающих.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. С 25 по 30 июня – досрочное голосование по поправкам, основной день голосования – 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области могут принять в нем участие дистанционно через портал 2020og.ru.