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Кремль: Путин определился с форматом голосования по поправкам к Конституции

Ведомости

Президент России Владимир Путин определился с форматом голосования по поправкам к Конституции: он проголосует лично, сказал журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Дня и времени голосования президента представитель Кремля не назвал.

Ранее в Кремле не исключали, что президент как житель Москвы может воспользоваться правом проголосовать дистанционно. На вопрос, придет ли Путин на участок в маске и перчатках, Песков ответить затруднился. Он лишь заверил, что президент будет голосовать так, чтобы не ставить под угрозу свое здоровье и здоровье окружающих.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. С 25 по 30 июня – досрочное голосование по поправкам, основной день голосования – 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области могут принять в нем участие дистанционно через портал 2020og.ru.

Ранее по теме: ЦИК сообщил об атаке на сайт о поправках в Конституцию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных