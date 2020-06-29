Кремль: Путин определился с форматом голосования по поправкам к Конституции

Ранее в Кремле не исключали, что президент как житель Москвы может воспользоваться правом проголосовать дистанционно. На вопрос, придет ли Путин на участок в маске и перчатках, Песков ответить затруднился. Он лишь заверил, что президент будет голосовать так, чтобы не ставить под угрозу свое здоровье и здоровье окружающих.