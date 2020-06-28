ЦИК сообщил об атаке на сайт о поправках в Конституцию

Голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня, тогда же начались перебои в работе сайта 2020og.ru, на котором проходит голосование в электронной форме. Член ЦИК Антон Лопатин объяснял «РИА Новости», что сбои начались из-за одновременного подключения большого числа пользователей из Москвы и Нижегородской области. На следующий день ЦИК заявил о DDoS-атаке на собственный сайт.