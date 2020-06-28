ЦИК сообщил об атаке на сайт о поправках в Конституцию
Сайт конституция2020.рф, на котором разъясняются предлагаемые поправки в Конституцию и голосование по ним, с утра подвергается DDoS-атаке, заявил Центризбирком (ЦИК) в своем канале в Telegram. Сайт не работает или загружается без элементов оформления, убедился корреспондент «Ведомостей». Атаки предположительно ведутся из Великобритании и Сингапура, заявили в ЦИК.
Голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня, тогда же начались перебои в работе сайта 2020og.ru, на котором проходит голосование в электронной форме. Член ЦИК Антон Лопатин объяснял «РИА Новости», что сбои начались из-за одновременного подключения большого числа пользователей из Москвы и Нижегородской области. На следующий день ЦИК заявил о DDoS-атаке на собственный сайт.
Поправки, выдвигаемые на голосование, позволяют действующему президенту Владимиру Путину повторно баллотироваться на пост президента. Также они, в частности, расширяют полномочия Федерального собрания, закрепляют понятие брака как союза мужчины и женщины и вносят запрет на отчуждение территорий России или призывы к ним.