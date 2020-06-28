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ЦИК сообщил об атаке на сайт о поправках в Конституцию

Ведомости

Сайт конституция2020.рф, на котором разъясняются предлагаемые поправки в Конституцию и голосование по ним, с утра подвергается DDoS-атаке, заявил Центризбирком (ЦИК) в своем канале в Telegram. Сайт не работает или загружается без элементов оформления, убедился корреспондент «Ведомостей». Атаки предположительно ведутся из Великобритании и Сингапура, заявили в ЦИК.

Голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня, тогда же начались перебои в работе сайта 2020og.ru, на котором проходит голосование в электронной форме. Член ЦИК Антон Лопатин объяснял «РИА Новости», что сбои начались из-за одновременного подключения большого числа пользователей из Москвы и Нижегородской области. На следующий день ЦИК заявил о DDoS-атаке на собственный сайт.

Поправки, выдвигаемые на голосование, позволяют действующему президенту Владимиру Путину повторно баллотироваться на пост президента. Также они, в частности, расширяют полномочия Федерального собрания, закрепляют понятие брака как союза мужчины и женщины и вносят запрет на отчуждение территорий России или призывы к ним.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных