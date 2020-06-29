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Прокуратура предложила освободить от наказания экс-бухгалтера «Седьмой студии»

Ведомости

В Мещанском суде Москвы прокуратура попросила приговорить бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву к двум годам и трем месяцам колонии и освободить от наказания, так как фактически она его уже отбыла. В срок наказания по делу Масляевой прокурор попросила зачесть время ее нахождения под стражей и под домашним арестом, пишет «Интерфакс».

Дело в отношение Масляевой выделено в отдельное производство, так как она дала признательные показания и заключила досудебное соглашение. Она также дала показания на других фигурантов.

26 июня Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам создателя «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова, гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина и продюсера Алексея Малобродского. Их признали виновными в хищении из бюджета 129 млн руб., выделенных государством на проект «Платформа».

Ранее по теме: Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных