Прокуратура предложила освободить от наказания экс-бухгалтера «Седьмой студии»
В Мещанском суде Москвы прокуратура попросила приговорить бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву к двум годам и трем месяцам колонии и освободить от наказания, так как фактически она его уже отбыла. В срок наказания по делу Масляевой прокурор попросила зачесть время ее нахождения под стражей и под домашним арестом, пишет «Интерфакс».
Дело в отношение Масляевой выделено в отдельное производство, так как она дала признательные показания и заключила досудебное соглашение. Она также дала показания на других фигурантов.
26 июня Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам создателя «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова, гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина и продюсера Алексея Малобродского. Их признали виновными в хищении из бюджета 129 млн руб., выделенных государством на проект «Платформа».