Прокуратура предложила освободить от наказания экс-бухгалтера «Седьмой студии»

В Мещанском суде Москвы прокуратура попросила приговорить бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву к двум годам и трем месяцам колонии и освободить от наказания, так как фактически она его уже отбыла. В срок наказания по делу Масляевой прокурор попросила зачесть время ее нахождения под стражей и под домашним арестом, пишет «Интерфакс».