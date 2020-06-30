Памфилова опасается дискредитации голосования по поправкам накруткой явки

«Никаких накруток явки быть не должно, никому это не надо, это только вредит», — сказала Памфилова, отвечая на вопросы ведущего программы «Познер». Председатель ЦИК сообщила, что ЦИК боится, а сама она опасается накрутки на уровне регионов, потому что «это дискредитирует процедуру голосования». Памфилова напомнила, что на необходимость добровольного участия в голосовании указал ранее и президент России Владимир Путин. По ее словам, никаких указаний о необходимом уровне явки на голосование «никто никогда [...] не давал», а со стороны политического руководства России не высказывались намерения «каким-то образом регулировать и формировать искусственную явку».