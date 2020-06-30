Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Памфилова опасается дискредитации голосования по поправкам накруткой явки

Ведомости

Накрутка явки на общероссийское голосование по поправкам к Конституции вредит ему и дискредитирует процедуру плебисцита. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова в эфире «Первого канала».

«Никаких накруток явки быть не должно, никому это не надо, это только вредит», — сказала Памфилова, отвечая на вопросы ведущего программы «Познер». Председатель ЦИК сообщила, что ЦИК боится, а сама она опасается накрутки на уровне регионов, потому что «это дискредитирует процедуру голосования». Памфилова напомнила, что на необходимость добровольного участия в голосовании указал ранее и президент России Владимир Путин. По ее словам, никаких указаний о необходимом уровне явки на голосование «никто никогда [...] не давал», а со стороны политического руководства России не высказывались намерения «каким-то образом регулировать и формировать искусственную явку».

«Закон не предполагает порога явки, сколько придет, столько и придет", — уточнила Памфилова. "Вот кто хочет, кто считает, что это важно для него, для страны, — они придут и им спасибо. А все остальные — это их право не приходить", — добавила председатель ЦИК. По данным ЦИК, явка избирателей на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции за четыре дня составила 37,2%, всего проголосовали 40,4 млн человек.

Ранее по теме: Кремль: Путин определился с форматом голосования по поправкам к Конституции

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции началось 25 июня, основной день голосования, согласно указу президента Владимира Путина, — 1 июля. Участки для голосования открыты 8.00 до 20.00 по местному времени. Подсчет голосов начнется 1 июля после 20.00 по местному времени по всем семи дням голосования.

Ранее по теме: Конституция Российской Федерации. Полный текст со всеми поправками

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных