Памфилова опасается дискредитации голосования по поправкам накруткой явки
Накрутка явки на общероссийское голосование по поправкам к Конституции вредит ему и дискредитирует процедуру плебисцита. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова в эфире «Первого канала».
«Никаких накруток явки быть не должно, никому это не надо, это только вредит», — сказала Памфилова, отвечая на вопросы ведущего программы «Познер». Председатель ЦИК сообщила, что ЦИК боится, а сама она опасается накрутки на уровне регионов, потому что «это дискредитирует процедуру голосования». Памфилова напомнила, что на необходимость добровольного участия в голосовании указал ранее и президент России Владимир Путин. По ее словам, никаких указаний о необходимом уровне явки на голосование «никто никогда [...] не давал», а со стороны политического руководства России не высказывались намерения «каким-то образом регулировать и формировать искусственную явку».
«Закон не предполагает порога явки, сколько придет, столько и придет", — уточнила Памфилова. "Вот кто хочет, кто считает, что это важно для него, для страны, — они придут и им спасибо. А все остальные — это их право не приходить", — добавила председатель ЦИК. По данным ЦИК, явка избирателей на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции за четыре дня составила 37,2%, всего проголосовали 40,4 млн человек.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции началось 25 июня, основной день голосования, согласно указу президента Владимира Путина, — 1 июля. Участки для голосования открыты 8.00 до 20.00 по местному времени. Подсчет голосов начнется 1 июля после 20.00 по местному времени по всем семи дням голосования.