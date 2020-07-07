К бывшей журналистке «Медузы» Таисии Бекбулатовой пришли с обыском
Правоохранительные органы проводят обыск у главного редактора издания «Холод», экс-корреспондента «Медузы» Таисии Бекбулатовой, передает «Медиазона».
Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском рано утром. По информации «Медиазоны», Бекбулатова успела сообщить об обыске руководителю правозащитной организации «Агора» Павлу Чикову. После этого она перестала выходить на связь. Коллеги Бекбулатовой заявили «Медиазоне», что с утра не могут связаться с ней.
К месту жительства журналистки приехал адвокат Николай Васильев. С чем именно связано проведение обыска, неизвестно.
«Судя по публикациям в социальных сетях, Бекбулатова в течение несколько лет встречалась с задержанным сегодня утром журналистом Иваном Сафроновым», ‒ отмечает в Telegram-канале Чиков. Позже Чиков уточнил, что Бекбулатову в статусе свидетеля везут на допрос. Ее сопровождает адвокат.
Утром 7 июля сотрудники ФСБ задержали советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивана Сафронова. Ему было предъявлено обвинение в госизмене. Сафронову грозит до 20 лет заключения. Позже ФСБ заявила, что задержание Сафронова не связано с его журналистской деятельностью. По мнению ведомства, он выполнял задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю информацию, относящуюся к гостайне. «Роскосмос» отрицает связь задержания Сафронова с текущей деятельностью госкорпорации. Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Сафронов не имел доступа к закрытой информации. Он не сомневается в его высоком профессионализме и личной порядочности.