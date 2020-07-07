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К бывшей журналистке «Медузы» Таисии Бекбулатовой пришли с обыском

Ведомости

Правоохранительные органы проводят обыск у главного редактора издания «Холод», экс-корреспондента «Медузы» Таисии Бекбулатовой, передает «Медиазона».

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском рано утром. По информации «Медиазоны», Бекбулатова успела сообщить об обыске руководителю правозащитной организации «Агора» Павлу Чикову. После этого она перестала выходить на связь. Коллеги Бекбулатовой заявили «Медиазоне», что с утра не могут связаться с ней.

К месту жительства журналистки приехал адвокат Николай Васильев. С чем именно связано проведение обыска, неизвестно.

«Судя по публикациям в социальных сетях, Бекбулатова в течение несколько лет встречалась с задержанным сегодня утром журналистом Иваном Сафроновым», ‒ отмечает в Telegram-канале Чиков. Позже Чиков уточнил, что Бекбулатову в статусе свидетеля везут на допрос. Ее сопровождает адвокат.

Утром 7 июля сотрудники ФСБ задержали советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивана Сафронова. Ему было предъявлено обвинение в госизмене. Сафронову грозит до 20 лет заключения. Позже ФСБ заявила, что задержание Сафронова не связано с его журналистской деятельностью. По мнению ведомства, он выполнял задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю информацию, относящуюся к гостайне. «Роскосмос» отрицает связь задержания Сафронова с текущей деятельностью госкорпорации. Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Сафронов не имел доступа к закрытой информации. Он не сомневается в его высоком профессионализме и личной порядочности.

Ранее по теме: Кремль не связывает задержание Сафронова с его журналистской деятельностью

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных