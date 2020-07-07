Прокуратура запросила 15 лет колонии для руководителя карельского «Мемориала»
Прокуратура запросила 15 лет колонии для руководителя отделения «Мемориал» в Карелии Юрия Дмитриева, обвиняемого в сексуальном насилии над приемной дочерью, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Виктора Ануфриева.
Дмитриев находится в СИЗР с 2018 г. Дело в отношении него расследуется повторно. Ранее его полностью оправдали по статье об изготовлении детской порнографии и по статье о развратных действиях в отношении приемной дочери, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Правозащитника приговорили к двум с половиной годам ограничения свободы, но был учтен срок, который тот отбыл в следственном изоляторе, и в итоге срок сократился до трех месяцев. В июне 2018 г. оправдательный приговор отменил Верховный суд Карелии.
Поводом для этого дела стали фотографии обнаженной дочери, которые Дмитриев хранил на своем компьютере. Историк утверждал, что делал снимки по рекомендации врачей, чтобы контролировать ее физическое развитие. «Мемориал» считает дело Дмитриева политическим.