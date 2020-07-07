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Прокуратура запросила 15 лет колонии для руководителя карельского «Мемориала»

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Прокуратура запросила 15 лет колонии для руководителя отделения «Мемориал» в Карелии Юрия Дмитриева, обвиняемого в сексуальном насилии над приемной дочерью, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Виктора Ануфриева.

Дмитриев находится в СИЗР с 2018 г. Дело в отношении него расследуется повторно. Ранее его полностью оправдали по статье об изготовлении детской порнографии и по статье о развратных действиях в отношении приемной дочери, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Правозащитника приговорили к двум с половиной годам ограничения свободы, но был учтен срок, который тот отбыл в следственном изоляторе, и в итоге срок сократился до трех месяцев. В июне 2018 г. оправдательный приговор отменил Верховный суд Карелии.

Поводом для этого дела стали фотографии обнаженной дочери, которые Дмитриев хранил на своем компьютере. Историк утверждал, что делал снимки по рекомендации врачей, чтобы контролировать ее физическое развитие. «Мемориал» считает дело Дмитриева политическим.

Ранее по теме: Руководителя карельского «Мемориала» лишили права опеки из-за уголовного дела

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных