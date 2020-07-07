Экс-журналистку «Медузы» Таисию Бекбулатову отпустили из ФСБ после допроса

Утром 7 июля сотрудники ФСБ задержали советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивана Сафронова. Ему было предъявлено обвинение в госизмене. Сафронову грозит до 20 лет заключения. Позже ФСБ заявила, что задержание Сафронова не связано с его журналистской деятельностью. По мнению ведомства, он выполнял задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю информацию, относящуюся к гостайне.