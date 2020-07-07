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Экс-журналистку «Медузы» Таисию Бекбулатову отпустили из ФСБ после допроса

Ведомости

Главного редактора издания «Холод», экс-корреспондента «Медузы» Таисию Бекбулатову отпустили после допроса из ФСБ, сообщил адвокат «Правозащиты Открытки» Анри Цискаришвили. Утром правоохранительные органы провели обыск в квартире журналистки.

По информации «Медиазоны», Бекбулатова успела сообщить об обыске руководителю правозащитной организации «Агора» Павлу Чикову. После этого она перестала выходить на связь. Как отмечал руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, Бекбулатова несколько лет встречалась с задержанным сегодня утром журналистом Иваном Сафроновым. На допросе журналистка была в качестве свидетеля.

Утром 7 июля сотрудники ФСБ задержали советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивана Сафронова. Ему было предъявлено обвинение в госизмене. Сафронову грозит до 20 лет заключения. Позже ФСБ заявила, что задержание Сафронова не связано с его журналистской деятельностью. По мнению ведомства, он выполнял задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю информацию, относящуюся к гостайне.

Ранее по теме: Бывшему журналисту «Ведомостей» Ивану Сафронову предъявили обвинение в госизмене

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных