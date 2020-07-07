Экс-журналистку «Медузы» Таисию Бекбулатову отпустили из ФСБ после допроса
Главного редактора издания «Холод», экс-корреспондента «Медузы» Таисию Бекбулатову отпустили после допроса из ФСБ, сообщил адвокат «Правозащиты Открытки» Анри Цискаришвили. Утром правоохранительные органы провели обыск в квартире журналистки.
По информации «Медиазоны», Бекбулатова успела сообщить об обыске руководителю правозащитной организации «Агора» Павлу Чикову. После этого она перестала выходить на связь. Как отмечал руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, Бекбулатова несколько лет встречалась с задержанным сегодня утром журналистом Иваном Сафроновым. На допросе журналистка была в качестве свидетеля.
Утром 7 июля сотрудники ФСБ задержали советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивана Сафронова. Ему было предъявлено обвинение в госизмене. Сафронову грозит до 20 лет заключения. Позже ФСБ заявила, что задержание Сафронова не связано с его журналистской деятельностью. По мнению ведомства, он выполнял задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю информацию, относящуюся к гостайне.