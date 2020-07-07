У здания ФСБ на Лубянке задержали журналиста «Ведомостей» Юрия Литвиненко
В центре Москвы, возле здания ФСБ на Лубянке задержали журналиста «Ведомостей» Юрия Литвиненко. Он встал в одиночный пикет в поддержку задержанного советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. Литвиненко держал в руках плакат «Кто тут изменник?».
Во второй половине дня 7 июля около здания ФСБ начались одиночные пикеты в поддержку Сафронова. Поддержать его пришли бывшие коллеги. На данный момент задержаны уже 20 журналистов различных изданий («Коммерсанта», Reuters, RT, «Новой газеты», «Проекта» и пр.). Среди них — бывшие журналисты «Ведомостей» Алина Дидковская, Дарья Коржова, Анна Зиброва.
Сафронов был задержан утром 7 июля. По месту жительства и в его рабочем кабинете были проведены обыски. Сафронову были предъявлены обвинения в госизмене (ст. 275 УК). Ему грозит до 20 лет заключения. По версии следствия, Сафронов выполнял задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну. «Роскосмос» отрицает, что задержание может быть связано с деятельностью Сафронова в госкорпорации. Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял о недоступности закрытой информации для него. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что задержание Сафронова не связано с его журналистской деятельностью.