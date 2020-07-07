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У здания ФСБ на Лубянке задержали журналиста «Ведомостей» Юрия Литвиненко

Ведомости

В центре Москвы, возле здания ФСБ на Лубянке задержали журналиста «Ведомостей» Юрия Литвиненко. Он встал в одиночный пикет в поддержку задержанного советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. Литвиненко держал в руках плакат «Кто тут изменник?».

Во второй половине дня 7 июля около здания ФСБ начались одиночные пикеты в поддержку Сафронова. Поддержать его пришли бывшие коллеги. На данный момент задержаны уже 20 журналистов различных изданий («Коммерсанта», Reuters, RT, «Новой газеты», «Проекта» и пр.). Среди них — бывшие журналисты «Ведомостей» Алина Дидковская, Дарья Коржова, Анна Зиброва.

Сафронов был задержан утром 7 июля. По месту жительства и в его рабочем кабинете были проведены обыски. Сафронову были предъявлены обвинения в госизмене (ст. 275 УК). Ему грозит до 20 лет заключения. По версии следствия, Сафронов выполнял задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну. «Роскосмос» отрицает, что задержание может быть связано с деятельностью Сафронова в госкорпорации. Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял о недоступности закрытой информации для него. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что задержание Сафронова не связано с его журналистской деятельностью.

Ранее по теме: Заявление в поддержку Ивана Сафронова

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных