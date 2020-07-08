США уведомили ООН об окончательном выходе из ВОЗ через год

Президент США Дональд Трамп 29 мая объявил о разрыве отношений с ВОЗ из-за отказа от реформы деятельности организации, на которой настаивал Вашингтон. В апреле Трамп приостановил финансирование ВОЗ, а затем в письме от 18 мая дал ей 30 дней, чтобы взять на себя обязательства по реформам. Он считает, что ВОЗ вела себя как «марионетка Китая» с начала пандемии коронавируса. Коронавирус нового типа появился в КНР, в городе Ухань в конце 2019 г. и оттуда начал свое распространие по миру. По данным Университета Джонса Хопкинса на 2.00 мск, в США выявили 2 983 986 случаев заражения коронавирусом, умерли более 131 000 человек. Страна по показателям заболеваемости COVID-19 и смертности от нее занимает первое место в мире.