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США уведомили ООН об окончательном выходе из ВОЗ через год

Ведомости

Соединенные Штаты покинут Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 6 июля 2021 г. Об этом сообщила Организация Объединенных Наций (ООН) после получения официального уведомления от США, передает Reuters со ссылкой на официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

По его словам, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерришу «находится в процессе проверки с Всемирной организацией здравоохранения, выполняются ли все условия для такого выхода». Представитель ООН назвал среди условий выхода как уведомление об этом за один год до прекращения участия в ВОЗ, так и погашение финансовых обязательств перед ней. Как отмечает агентство со ссылкой на данные ВОЗ, Соединенные Штаты должны организации более $200 млн. в виде начисленных взносов. В ВОЗ агентству подтвердили получение ООН официального уведомления о выходе из организации от США.

Президент США Дональд Трамп 29 мая объявил о разрыве отношений с ВОЗ из-за отказа от реформы деятельности организации, на которой настаивал Вашингтон. В апреле Трамп приостановил финансирование ВОЗ, а затем в письме от 18 мая дал ей 30 дней, чтобы взять на себя обязательства по реформам. Он считает, что ВОЗ вела себя как «марионетка Китая» с начала пандемии коронавируса. Коронавирус нового типа появился в КНР, в городе Ухань в конце 2019 г. и оттуда начал свое распространие по миру. По данным Университета Джонса Хопкинса на 2.00 мск, в США выявили 2 983 986 случаев заражения коронавирусом, умерли более 131 000 человек. Страна по показателям заболеваемости COVID-19 и смертности от нее занимает первое место в мире.

Ранее по теме: Трамп объявил о разрыве отношений с Всемирной организацией здравоохранения

По мнению американского президента, ни китайские власти, ни руководство ВОЗ не приняли вовремя мер для оповещения об угрозе его распространения. Трамп за время своего президентства вывел США из участия в Совете ООН по правам человека, Агентства ООН по культуре, соглашений по борьбе с изменением климата и иранской ядерной сделки, напомнило агентство. Американский президент также сократил финансирование Фонда ООН в области народонаселения и Агентства ООН, которое помогает палестинским беженцам. Соперник Трампа на предстоящих президентских выборах бывший вице-президент Джозеф Байден в своем Twitter заявил, что в случае победы восстановит членство США в ВОЗ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных