США уведомили ООН об окончательном выходе из ВОЗ через год
Соединенные Штаты покинут Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 6 июля 2021 г. Об этом сообщила Организация Объединенных Наций (ООН) после получения официального уведомления от США, передает Reuters со ссылкой на официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.
По его словам, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерришу «находится в процессе проверки с Всемирной организацией здравоохранения, выполняются ли все условия для такого выхода». Представитель ООН назвал среди условий выхода как уведомление об этом за один год до прекращения участия в ВОЗ, так и погашение финансовых обязательств перед ней. Как отмечает агентство со ссылкой на данные ВОЗ, Соединенные Штаты должны организации более $200 млн. в виде начисленных взносов. В ВОЗ агентству подтвердили получение ООН официального уведомления о выходе из организации от США.
Президент США Дональд Трамп 29 мая объявил о разрыве отношений с ВОЗ из-за отказа от реформы деятельности организации, на которой настаивал Вашингтон. В апреле Трамп приостановил финансирование ВОЗ, а затем в письме от 18 мая дал ей 30 дней, чтобы взять на себя обязательства по реформам. Он считает, что ВОЗ вела себя как «марионетка Китая» с начала пандемии коронавируса. Коронавирус нового типа появился в КНР, в городе Ухань в конце 2019 г. и оттуда начал свое распространие по миру. По данным Университета Джонса Хопкинса на 2.00 мск, в США выявили 2 983 986 случаев заражения коронавирусом, умерли более 131 000 человек. Страна по показателям заболеваемости COVID-19 и смертности от нее занимает первое место в мире.
По мнению американского президента, ни китайские власти, ни руководство ВОЗ не приняли вовремя мер для оповещения об угрозе его распространения. Трамп за время своего президентства вывел США из участия в Совете ООН по правам человека, Агентства ООН по культуре, соглашений по борьбе с изменением климата и иранской ядерной сделки, напомнило агентство. Американский президент также сократил финансирование Фонда ООН в области народонаселения и Агентства ООН, которое помогает палестинским беженцам. Соперник Трампа на предстоящих президентских выборах бывший вице-президент Джозеф Байден в своем Twitter заявил, что в случае победы восстановит членство США в ВОЗ.