Песков надеется, что второй волны COVID-19 в России не будет
В Кремле надеются, что второй волны коронавируса в России удастся избежать, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. По его словам, такую надежду дает «динамика сокращения количества заболевших».
По мнению Пескова, люди, не верящие в существование COVID-19, как минимум невежды, а «в худшем случае ‒ безумцы». «Эта болезнь существует. Эта болезнь особенная», ‒ добавил он. «Но по своему опыту скажу, что... наши врачи уже знают гораздо больше. Но они научились спасать жизни, они научились купировать самые неприятные симптомы этой болезни, они научились бороться гораздо более эффективно», ‒ отметил Песков.
В середине мая Песков сообщил о том, что врачи диагностировали у него и его супруги Татьяны Навки коронавирус. 12 мая их госпитализировали, 25 мая Пескова выписали из больницы.
По данным оперативного штаба на 12 июля, в России с начала пандемии коронавирус подхватили более 727 000 человек. За последние сутки прирост новых случаев заболевания составил 6615. Менее 7000 новых случаев в сутки фиксируется уже третью неделю подряд.