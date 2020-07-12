Песков надеется, что второй волны COVID-19 в России не будет

По мнению Пескова, люди, не верящие в существование COVID-19, как минимум невежды, а «в худшем случае ‒ безумцы». «Эта болезнь существует. Эта болезнь особенная», ‒ добавил он. «Но по своему опыту скажу, что... наши врачи уже знают гораздо больше. Но они научились спасать жизни, они научились купировать самые неприятные симптомы этой болезни, они научились бороться гораздо более эффективно», ‒ отметил Песков.