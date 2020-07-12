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Песков надеется, что второй волны COVID-19 в России не будет

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В Кремле надеются, что второй волны коронавируса в России удастся избежать, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. По его словам, такую надежду дает «динамика сокращения количества заболевших».

По мнению Пескова, люди, не верящие в существование COVID-19, как минимум невежды, а «в худшем случае ‒ безумцы». «Эта болезнь существует. Эта болезнь особенная», ‒ добавил он. «Но по своему опыту скажу, что... наши врачи уже знают гораздо больше. Но они научились спасать жизни, они научились купировать самые неприятные симптомы этой болезни, они научились бороться гораздо более эффективно», ‒ отметил Песков.

В середине мая Песков сообщил о том, что врачи диагностировали у него и его супруги Татьяны Навки коронавирус. 12 мая их госпитализировали, 25 мая Пескова выписали из больницы.

По данным оперативного штаба на 12 июля, в России с начала пандемии коронавирус подхватили более 727 000 человек. За последние сутки прирост новых случаев заболевания составил 6615. Менее 7000 новых случаев в сутки фиксируется уже третью неделю подряд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных