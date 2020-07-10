ВОЗ заявила о нескором исчезновении коронавируса

Риск распространения коронавируса в той или иной стране будет всегда — речь может идти как о распространении внутри страны, так и о повторном ввозе вируса с другой территории, уточнил Райан. Если завозные случае одиночны и разрозненны, то их относительно легко изолировать. Большую опасность, по словам Райана, представляют собой крупные кластеры заболеваемости — такие, в частности, могут образовываться во время массовых мероприятий.