В Пекине произошла новая вспышка коронавируса

На протяжении почти двух месяцев в Пекине практически не было новых случаев заражения коронавирусом. Но в выходные его обнаружили у десятков человек. Все они имеют отношение к крупному продуктовому рынку Синьфади. Местные власти поспешили принять строгие меры, чтобы не допустить повторения ситуации в Ухане, где началась пандемия COVID-19.