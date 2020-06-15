В Пекине произошла новая вспышка коронавируса

В Пекине произошла новая вспышка коронавирусаИнвесторы опасаются возобновления ограничительных мер
На протяжении почти двух месяцев в Пекине практически не было новых случаев заражения коронавирусом. Но в выходные его обнаружили у десятков человек. Все они имеют отношение к крупному продуктовому рынку Синьфади. Местные власти поспешили принять строгие меры, чтобы не допустить повторения ситуации в Ухане, где началась пандемия COVID-19.
Случаев заражения, не связанных с кем-то из приезжих, в Пекине не фиксировалось в течение 56 дней – до 11 июня, когда вирус был выявлен у первого человека, связанного с рынком, отмечает The Wall Street Journal. К воскресенью их число достигло 79. В понедельник власти города сообщили еще о 36 заболевших.
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