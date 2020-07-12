Путин: ухудшение отношений России и Украины не связано с присоединением Крыма

Путин напомнил хронологию событий на Украине в конце 2013 и в 2014 гг. «Сначала произошел государственный переворот и захват власти, и с этого момента наши взгляды и пути с руководством Украины стали диаметрально противоположными», ‒ сказал он. Крым вернулся в состав России уже после того, как отношения между двумя странами были испорчены, добавил Путин.