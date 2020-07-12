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Путин: ухудшение отношений России и Украины не связано с присоединением Крыма

Ведомости

Президент Владимир Путин считает, что ухудшение отношений России и Украины не связано с присоединением Крыма. Об этом российский лидер заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале »Россия 1».

«То, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом, в принципе, не связано», ‒ сказал Путин. Он уверен, что со временем «эта пена (негатив в отношениях Москвы и Киева. ‒ «Ведомости») схлынет».

Путин напомнил хронологию событий на Украине в конце 2013 и в 2014 гг. «Сначала произошел государственный переворот и захват власти, и с этого момента наши взгляды и пути с руководством Украины стали диаметрально противоположными», ‒ сказал он. Крым вернулся в состав России уже после того, как отношения между двумя странами были испорчены, добавил Путин.

Крым вошел в состав России весной 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова. По информации российских властей, более чем 95% жителей Крыма и Севастополя высказались за присоединение к России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных