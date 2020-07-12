Путин: ухудшение отношений России и Украины не связано с присоединением Крыма
Президент Владимир Путин считает, что ухудшение отношений России и Украины не связано с присоединением Крыма. Об этом российский лидер заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале »Россия 1».
«То, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом, в принципе, не связано», ‒ сказал Путин. Он уверен, что со временем «эта пена (негатив в отношениях Москвы и Киева. ‒ «Ведомости») схлынет».
Путин напомнил хронологию событий на Украине в конце 2013 и в 2014 гг. «Сначала произошел государственный переворот и захват власти, и с этого момента наши взгляды и пути с руководством Украины стали диаметрально противоположными», ‒ сказал он. Крым вернулся в состав России уже после того, как отношения между двумя странами были испорчены, добавил Путин.
Крым вошел в состав России весной 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова. По информации российских властей, более чем 95% жителей Крыма и Севастополя высказались за присоединение к России.