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Мосгорсуд признал законным арест Фургала

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Мосгорсуд признал законным арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на два месяца, сообщил ТАСС. «Жалобу защиты на избрание Фургалу меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции – без изменения», – огласила решение судья.

Губернатор был задержан сотрудниками правоохранительных органов 9 июля. По версии следствия, Фургал в 2004–2005 гг. был организатором покушения на убийство бизнесмена Александра Смольского и убийства двух бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова. Ранее Фургалу было предъявлено обвинение. Сам он вину не признает.

Следственный комитет проверяет губернатора на причастность к другим особо тяжким преступлениям на территории Хабаровского и Приморского краев, а также Амурской области.

Фургал был избран главой Хабаровского края в сентябре 2018 г.

Ранее по теме: Сергея Фургала держат в неведении об акциях в его поддержку в Хабаровске

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных