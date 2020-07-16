Мосгорсуд признал законным арест Фургала

Губернатор был задержан сотрудниками правоохранительных органов 9 июля. По версии следствия, Фургал в 2004–2005 гг. был организатором покушения на убийство бизнесмена Александра Смольского и убийства двух бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова. Ранее Фургалу было предъявлено обвинение. Сам он вину не признает.