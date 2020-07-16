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Памфилова предложила перенести единый день голосования

Ведомости

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова предложила на месяц перенести проведение единого дня голосования, передает «РИА Новости». «Сентябрь ‒ самый неудачный месяц для его проведения», ‒ сказала она на заседании экспертной площадки.

Рассматривая вариант трехдневного проведения выборов в сентябре, Памфилова сказала, что сейчас этот вопрос будет проработан «в точечном режиме».

В этом году проведение единого дня голосования намечено на 13 сентября. В этот день пройдут выборные кампании различного уровня, в том числе выборы глав 20 регионов и выборы депутатов законодательных органов госвласти в 11 субъектах России.

Ранее по теме: Госдума поддержала идею трехдневного голосования на любых российских выборах

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных