Памфилова предложила перенести единый день голосования
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова предложила на месяц перенести проведение единого дня голосования, передает «РИА Новости». «Сентябрь ‒ самый неудачный месяц для его проведения», ‒ сказала она на заседании экспертной площадки.
Рассматривая вариант трехдневного проведения выборов в сентябре, Памфилова сказала, что сейчас этот вопрос будет проработан «в точечном режиме».
В этом году проведение единого дня голосования намечено на 13 сентября. В этот день пройдут выборные кампании различного уровня, в том числе выборы глав 20 регионов и выборы депутатов законодательных органов госвласти в 11 субъектах России.